Metallica, Pantera, Van Halen czy The Rolling Stones w GTA VI! Zobaczcie, czego posłuchamy za kółkiem w nowej grze

Na ten dzień wiele osób czekało z wypiekami na twarzy. Gra Grand Theft Auto VI w końcu ujrzała światło dzienne. Niemal trzy lata po premierze pierwszego zwiastuna, ta długo oczekiwana produkcja jest już w rękach graczy na całym świecie.

Seria GTA od lat słynie z bezkompromisowej akcji, ale także z kultowych ścieżek dźwiękowych. W najnowszej odsłonie czekają na nas aż 22 stacje radiowe. Nie zabrakło tych dedykowanych dla fanów rocka czy metalu.

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Dla miłośników ciężkich brzmień stworzono 106.6 The Chamber, której dewizą jest hasło: "Żadnych zasad! Tylko riffy!". W roli prowadzących usłyszymy muzyków Slayera – wokalistę i basistę Toma Arayę oraz gitarzystę Kerry'ego Kinga.

Na antenie usłyszymy m.in. Metallikę, Black Sabbath, Megadeth, Panterę czy właśnie Slayera.

W grze nie mogło zabraknąć również wielkiego powrotu stacji doskonale znanej z GTA: Vice City. V-Rock ponownie serwuje zestaw największych rockowych i hardrockowych hymnów. Na liście nie zabrakło Van Halen, The Rolling Stones czy Mötley Crüe.

Poniżej prezentujemy utwory, których będzie można posłuchać we wspomnianych stacjach radiowych.

The Chamber 106.6:

Anthrax – I Am The Law

Black Sabbath – I

Mastodon – Blood And Thunder

Megadeth – Symphony Of Destruction

Metallica – Battery

Metallica – Master Of Puppets

Metallica – Seek & Destroy

Overkill – Rotten To The Core

Pantera – I’m Broken

Sepultura – Territory

Slayer – Raining Blood

System of a Down – Sugar

Tool – Sober

V-Rock:

Bon Jovi – Runaway

The Rolling Stones – Emotional Rescue

Huey Lewis & The News – I Want A New Drug

Stevie Nicks – For What It’s Worth

Lindsey Buckingham – Go Insane

Van Halen – Panama

Poison – Nothin’ But A Good Time

Eric Clapton – Cocaine

Harry Nilsson – Jump Into The Fire

The Who – Bargain

Eddie Money – Take Me Home Tonight

John Mellencamp – Jack And Diane

Mötley Crüe – Dr. Feelgood

Pete Townshend – Let My Love Open The Door

Loverboy – Lovin’ Every Minute Of It

KISS – Sure Know Something

Ponadto twórcy przygotowali całą paletę skrajnie różnorodnych stacji radiowych dopasowanych do klimatu fikcyjnego stanu Leonida m.in. Cocoteo FM (muzyka latynoska), Flash FM (popowe hity), Back Country Radio (country) czy AfroBank FM (muzyka afrykańska).

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