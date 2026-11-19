Metallica, Pantera, Van Halen czy The Rolling Stones w GTA VI! Zobaczcie, czego posłuchamy za kółkiem w nowej grze
Na ten dzień wiele osób czekało z wypiekami na twarzy. Gra Grand Theft Auto VI w końcu ujrzała światło dzienne. Niemal trzy lata po premierze pierwszego zwiastuna, ta długo oczekiwana produkcja jest już w rękach graczy na całym świecie.
Seria GTA od lat słynie z bezkompromisowej akcji, ale także z kultowych ścieżek dźwiękowych. W najnowszej odsłonie czekają na nas aż 22 stacje radiowe. Nie zabrakło tych dedykowanych dla fanów rocka czy metalu.
Dla miłośników ciężkich brzmień stworzono 106.6 The Chamber, której dewizą jest hasło: "Żadnych zasad! Tylko riffy!". W roli prowadzących usłyszymy muzyków Slayera – wokalistę i basistę Toma Arayę oraz gitarzystę Kerry'ego Kinga.
Na antenie usłyszymy m.in. Metallikę, Black Sabbath, Megadeth, Panterę czy właśnie Slayera.
W grze nie mogło zabraknąć również wielkiego powrotu stacji doskonale znanej z GTA: Vice City. V-Rock ponownie serwuje zestaw największych rockowych i hardrockowych hymnów. Na liście nie zabrakło Van Halen, The Rolling Stones czy Mötley Crüe.
Poniżej prezentujemy utwory, których będzie można posłuchać we wspomnianych stacjach radiowych.
The Chamber 106.6:
- Anthrax – I Am The Law
- Black Sabbath – I
- Mastodon – Blood And Thunder
- Megadeth – Symphony Of Destruction
- Metallica – Battery
- Metallica – Master Of Puppets
- Metallica – Seek & Destroy
- Overkill – Rotten To The Core
- Pantera – I’m Broken
- Sepultura – Territory
- Slayer – Raining Blood
- System of a Down – Sugar
- Tool – Sober
V-Rock:
- Bon Jovi – Runaway
- The Rolling Stones – Emotional Rescue
- Huey Lewis & The News – I Want A New Drug
- Stevie Nicks – For What It’s Worth
- Lindsey Buckingham – Go Insane
- Van Halen – Panama
- Poison – Nothin’ But A Good Time
- Eric Clapton – Cocaine
- Harry Nilsson – Jump Into The Fire
- The Who – Bargain
- Eddie Money – Take Me Home Tonight
- John Mellencamp – Jack And Diane
- Mötley Crüe – Dr. Feelgood
- Pete Townshend – Let My Love Open The Door
- Loverboy – Lovin’ Every Minute Of It
- KISS – Sure Know Something
Ponadto twórcy przygotowali całą paletę skrajnie różnorodnych stacji radiowych dopasowanych do klimatu fikcyjnego stanu Leonida m.in. Cocoteo FM (muzyka latynoska), Flash FM (popowe hity), Back Country Radio (country) czy AfroBank FM (muzyka afrykańska).