Formacja Queen zaprezentowała odświeżoną wersję swojego świątecznego hitu!

W 1984 roku formacja Queen wydała na singlu świąteczny utwór zatytułowany Thank God It’s Christmas. Całość została napisana przez gitarzystę Briana Maya oraz perkusistę Rogera Taylora.

Wspomniany utwór nie ukazał się pierwotnie na żadnym albumie studyjnym Queen. Pojawił się na natomiast składance Greatest Hits III z 1999. Był także stroną B singla A Winter's Tale z krążka Made in Heaven (1995). Później muzycy, co ciekawe, dodali Thank God It’s Christmas jako bonus do reedycji albumu The Works.

Teraz, w listopadzie 2026 roku, członkowie zespołu postanowili nadać mu pełne, klasyczne brzmienie, na które zabrakło czasu ponad cztery dekady temu. W sieci pojawiła się właśnie odświeżona wersja Thank God It’s Christmas.

Eska rock: Dzień, w którym Queen zagrał ostatni koncert z Freddiem Mercurym. Wokalista zmarł 5 lat później

W tegorocznej sesji nagraniowej May i Taylor, wspierani przez współproducentów Joshuę J. Macrae, Justina Shirley-Smitha i Krisa Fredrikssona, wzbogacili kompozycję o nowe partie gitar, chórki oraz – co najistotniejsze – zastąpili automat perkusyjny żywymi bębnami. Oczywiście, wszystko oparto na oryginalnej ścieżce wokalnej Freddiego Mercury'ego.

–Możliwość przerobienia tego utworu z nowymi chórkami i prawdziwą perkusją, a także dodatkową gitarą, podniosła ten kawałek do pełnych standardów Queen! –powiedział Taylor, cytowany w informacji prasowej.

Nową wersję, zatytułowaną Thank God It’s Christmas… Again!, udostępniamy poniżej:

Zespół przygotował również gratkę dla kolekcjonerów – ściśle limitowany, 7-calowy singiel winylowy, którego premiera odbędzie się 18 grudnia 2026 roku (będzie dostępny wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym Queen).

Oto historia utworu Thank God It’s Christmas

Historia powstania oryginału to prawdziwy wyścig z czasem. W październiku 1984 roku, po zakończeniu pierwszej części trasy The Works, muzycy postanowili napisać, nagrać i wydać świąteczny singiel w niecałe trzy tygodnie. 7 listopada weszli do londyńskiego Sarm West Studios, by popracować nad dwoma demówkami.

–Roger miał już gotowe zwrotki, a ja słyszałem refren w głowie. Nagraliśmy wszystko w domu, na automacie perkusyjnym, w zaledwie kilka godzin, a potem Freddie dołożył swoją cegiełkę podczas jednej sesji w Monachium. Wytwórnia płytowa dokończyła to w rekordowym tempie, akurat na święta. Ale wszystko to było robione na szybko –dodał May.

Singiel spędził sześć tygodni na brytyjskiej liście przebojów i osiągnął 21. miejsce we wspomnianym zestawieniu. Co ciekawe: do Thank God It’s Christmas nie nakręcono żadnego teledysku promocyjnego.

Oto najpopularniejsze utwory Queen na Spotify. Do nich najczęściej wracają słuchacze: