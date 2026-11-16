Grammy 2027. Kto ze świata rocka, alternatywy i metalu otrzymał nominacje? Na statuetkę mają szansę m.in. Megadeth, The Rolling Stones czy Anthrax

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-11-16 14:16

Amerykańska Narodowa Akademia Sztuki i Techniki Rejestracji właśnie odsłoniła karty przed 69. ceremonią rozdania nagród Grammy! Wśród artystów walczących o prestiżowe złote gramofony nie zabrakło reprezentantów rocka czy metalu.

Dave Mustaine z Megadeth gra na gitarze podczas koncertu. O nominacjach do Grammy 2027 przeczytasz na EskaRock.
Autor: Justyna Klorek Megadeth

Grammy 2027. Oto nominowani w rockowych i metalowych kategoriach

Zbliżająca się gala Grammy 2027 przyciąga uwagę fanów rockowego czy metalowego grania, którzy co roku z zaciekawieniem sprawdzają, których wykonawców i które zespoły Amerykańska Narodowa Akademia Sztuki i Techniki Rejestracji postanowiła docenić. Rywalizacja w kategoriach rockowych i metalowych zapowiada się wyjątkowo zacięcie. 16 listopada 2026 poznaliśmy listę nominowanych.

Najlepsze zagraniczne albumy rock i metal 2025

Rock, metal i muzyka alternatywna na Grammy 2027

Na samym wstępie trzeba zaznaczyć, że nominacje mogły otrzymać utwory czy albumy wydane w okresie od 31 sierpnia 2025 roku do 28 sierpnia 2026 roku.

Best Rock Performance

  • Angine de Poitrine – Sarniezz
  • Phoebe Bridgers – Lost Boys
  • Geese – Trinidad
  • Olivia Rodrigo and Robert Smith – What’s Wrong with Me
  • The Rolling Stones – In the Stars

Best Rock Song

  • The Rolling Stones – In the Stars
  • Phoebe Bridgers – Lost Boys
  • Aerosmith and Yungblud – My Only Angel
  • Bruce Springsteen – Streets of Minneapolis – Radio Mix
  • Geese – Trinidad
  • Olivia Rodrigo and Robert Smith – What’s Wrong with Me
  • Foo Fighters – Your Favorite Toy

Best Rock Album

  • Angine de Poitrine – Vol.II
  • Foo Fighters – Your Favorite Toy
  • Muse – The Wow! Signal
  • The Rolling Stones – Foreign Tongues
  • Jack White – Frozen Charlotte

Best Metal Performance

  • Anthrax – The Edge of Perfection
  • Knocked Loose featuring Denzel Curry – Hive Mind
  • Mastodon – Your Ghost Again
  • Megadeth – Let There Be Shred
  • Poppy, Amy Lee, and Courtney LaPlante – End of You

Best Alternative Music Performance

  • Angine de Poitrine – Fabienk
  • Phoebe Bridgers – Kill Me
  • Geese – Au Pays du Cocaine
  • Rosalía – Reliquia

Best Alternative Music Album

  • Alabama Shakes – I Must Be Dreaming
  • Phoebe Bridgers – Lost Weekend
  • Charli XCX – Music, Fashion, Film
  • Geese – Getting Killed
  • Gorillaz – The Mountain
  • Rosalía – LUX (Complete Works)

Nadchodząca ceremonia wręczenia nagród Grammy odbędzie się 7 lutego 2027 w hali Crypto.com Arena w Los Angeles. Wtedy też dowiemy się, w czyje ręce trafią statuetki za najważniejsze rockowe i metalowe wydawnictwa ostatnich miesięcy.

Warto też zaznaczyć, że nadchodząca gala przejdzie do historii w związku z formułą transmisji. Po raz pierwszy od 1972 wydarzenie pokaże stacja ABC. Ponadto całość po raz pierwszy w historii będzie transmitowana równolegle na platformach streamingowych: Disney+ oraz Hulu.

Co działo się na Rock & Roll Hall of Fame 2026?

Co działo się na Rock & Roll Hall of Fame 2026
Galeria zdjęć 33

ROLKI