Grammy 2027. Oto nominowani w rockowych i metalowych kategoriach

Zbliżająca się gala Grammy 2027 przyciąga uwagę fanów rockowego czy metalowego grania, którzy co roku z zaciekawieniem sprawdzają, których wykonawców i które zespoły Amerykańska Narodowa Akademia Sztuki i Techniki Rejestracji postanowiła docenić. Rywalizacja w kategoriach rockowych i metalowych zapowiada się wyjątkowo zacięcie. 16 listopada 2026 poznaliśmy listę nominowanych.

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Na samym wstępie trzeba zaznaczyć, że nominacje mogły otrzymać utwory czy albumy wydane w okresie od 31 sierpnia 2025 roku do 28 sierpnia 2026 roku.

Best Rock Performance

Angine de Poitrine – Sarniezz

Phoebe Bridgers – Lost Boys

Geese – Trinidad

Olivia Rodrigo and Robert Smith – What’s Wrong with Me

The Rolling Stones – In the Stars

Best Rock Song

The Rolling Stones – In the Stars

Phoebe Bridgers – Lost Boys

Aerosmith and Yungblud – My Only Angel

Bruce Springsteen – Streets of Minneapolis – Radio Mix

Geese – Trinidad

Olivia Rodrigo and Robert Smith – What’s Wrong with Me

Foo Fighters – Your Favorite Toy

Best Rock Album

Angine de Poitrine – Vol.II

Foo Fighters – Your Favorite Toy

Muse – The Wow! Signal

The Rolling Stones – Foreign Tongues

Jack White – Frozen Charlotte

Best Metal Performance

Anthrax – The Edge of Perfection

Knocked Loose featuring Denzel Curry – Hive Mind

Mastodon – Your Ghost Again

Megadeth – Let There Be Shred

Poppy, Amy Lee, and Courtney LaPlante – End of You

Best Alternative Music Performance

Angine de Poitrine – Fabienk

Phoebe Bridgers – Kill Me

Geese – Au Pays du Cocaine

Rosalía – Reliquia

Best Alternative Music Album

Alabama Shakes – I Must Be Dreaming

Phoebe Bridgers – Lost Weekend

Charli XCX – Music, Fashion, Film

Geese – Getting Killed

Gorillaz – The Mountain

Rosalía – LUX (Complete Works)

Nadchodząca ceremonia wręczenia nagród Grammy odbędzie się 7 lutego 2027 w hali Crypto.com Arena w Los Angeles. Wtedy też dowiemy się, w czyje ręce trafią statuetki za najważniejsze rockowe i metalowe wydawnictwa ostatnich miesięcy.

Warto też zaznaczyć, że nadchodząca gala przejdzie do historii w związku z formułą transmisji. Po raz pierwszy od 1972 wydarzenie pokaże stacja ABC. Ponadto całość po raz pierwszy w historii będzie transmitowana równolegle na platformach streamingowych: Disney+ oraz Hulu.

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