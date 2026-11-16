Grammy 2027. Oto nominowani w rockowych i metalowych kategoriach
Zbliżająca się gala Grammy 2027 przyciąga uwagę fanów rockowego czy metalowego grania, którzy co roku z zaciekawieniem sprawdzają, których wykonawców i które zespoły Amerykańska Narodowa Akademia Sztuki i Techniki Rejestracji postanowiła docenić. Rywalizacja w kategoriach rockowych i metalowych zapowiada się wyjątkowo zacięcie. 16 listopada 2026 poznaliśmy listę nominowanych.
Rock, metal i muzyka alternatywna na Grammy 2027
Na samym wstępie trzeba zaznaczyć, że nominacje mogły otrzymać utwory czy albumy wydane w okresie od 31 sierpnia 2025 roku do 28 sierpnia 2026 roku.
Best Rock Performance
- Angine de Poitrine – Sarniezz
- Phoebe Bridgers – Lost Boys
- Geese – Trinidad
- Olivia Rodrigo and Robert Smith – What’s Wrong with Me
- The Rolling Stones – In the Stars
Best Rock Song
- The Rolling Stones – In the Stars
- Phoebe Bridgers – Lost Boys
- Aerosmith and Yungblud – My Only Angel
- Bruce Springsteen – Streets of Minneapolis – Radio Mix
- Geese – Trinidad
- Olivia Rodrigo and Robert Smith – What’s Wrong with Me
- Foo Fighters – Your Favorite Toy
Best Rock Album
- Angine de Poitrine – Vol.II
- Foo Fighters – Your Favorite Toy
- Muse – The Wow! Signal
- The Rolling Stones – Foreign Tongues
- Jack White – Frozen Charlotte
Best Metal Performance
- Anthrax – The Edge of Perfection
- Knocked Loose featuring Denzel Curry – Hive Mind
- Mastodon – Your Ghost Again
- Megadeth – Let There Be Shred
- Poppy, Amy Lee, and Courtney LaPlante – End of You
Best Alternative Music Performance
- Angine de Poitrine – Fabienk
- Phoebe Bridgers – Kill Me
- Geese – Au Pays du Cocaine
- Rosalía – Reliquia
Best Alternative Music Album
- Alabama Shakes – I Must Be Dreaming
- Phoebe Bridgers – Lost Weekend
- Charli XCX – Music, Fashion, Film
- Geese – Getting Killed
- Gorillaz – The Mountain
- Rosalía – LUX (Complete Works)
Nadchodząca ceremonia wręczenia nagród Grammy odbędzie się 7 lutego 2027 w hali Crypto.com Arena w Los Angeles. Wtedy też dowiemy się, w czyje ręce trafią statuetki za najważniejsze rockowe i metalowe wydawnictwa ostatnich miesięcy.
Warto też zaznaczyć, że nadchodząca gala przejdzie do historii w związku z formułą transmisji. Po raz pierwszy od 1972 wydarzenie pokaże stacja ABC. Ponadto całość po raz pierwszy w historii będzie transmitowana równolegle na platformach streamingowych: Disney+ oraz Hulu.