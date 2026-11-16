Rock na Bagnie ogłosił już ponad połowę wykonawców XVII edycji. Do Goniądza przyjadą m.in. Clan of Xymox czy 999

Legendy punka i darkwave'u z całego świata w Goniądzu

Organizatorzy festiwalu Rock na Bagnie odsłonili karty, ogłaszając ponad połowę artystów, którzy wystąpią podczas siedemnastej edycji imprezy. Fani niezależnego grania już teraz mogą zacierać ręce, bo w dniach 2-3 lipca 2027 roku malowniczy Goniądz nad Biebrzą ponownie stanie się stolicą punk rocka.

Tym razem line-up imponuje wyjątkowo mocnym zestawem zagranicznych gwiazd. Do Polski przyjedzie prawdziwa ikona darkwave i gotyckiego rocka, czyli holenderska formacja Clan of Xymox, która w naszym kraju ma rzesze oddanych fanów. Z Wielkiej Brytanii nadciągnie 999 – najdłużej nieprzerwanie działający zespół punkrockowy na świecie, którego korzenie sięgają rewolucji 1976 roku. To jednak nie koniec legend, bo na scenie pojawi się też The Avengers, amerykańska ikona punka z San Francisco, która ma na koncie support ostatniego koncertu Sex Pistols. Prawdziwą gratką dla koneserów będzie pierwszy i jedyny koncert w Polsce argentyńskiej legendy punk rocka – zespołu Flema. Formacja, która w Ameryce Południowej wypełnia całe stadiony, zagra na Podlasiu swój ekskluzywny występ. Skład międzynarodowy uzupełnią szwedzki Blisterhead oraz angielsko-polska hardcorowa załoga Ballkick.

The Analogs o punku | Eska ROCK

Mocna reprezentacja polskiej sceny

Wyjątkowy hołd dla Roberta Brylewskiego

Powroty po latach i szansa dla młodych

Polska część programu prezentuje się równie ekscytująco. Zespółzapowiedział, że to właśnie na festiwalu Rock na Bagnie zagra swój jedyny w przyszłym roku koncert z serii. Nie zabraknie też lubianego przez publiczność zespołu, który od lat jest stałym bywalcem największych punkowych scen w kraju. Wielkim wydarzeniem będzie powrót na Bagno po czternastu latach polskiej ikony post-punka i nowej fali, czyli zespołu. Swój jubileusz będzie z kolei świętować kultowyze Słupska, który w przyszłym roku obchodzi czterdziestopięciolecie działalności artystycznej. Na scenie pojawi się również jedyny w swoim rodzaju zespół, łączący folk punka z outlaw country.Jednym z najbardziej poruszających momentów festiwalu będzie z pewnością koncert projektu. To niezwykła inicjatywa powołana do życia przez córki Roberta Brylewskiego,, które w ten sposób oddają hołd zmarłemu ojcu. Publiczność usłyszy przekrojowy materiał z twórczości legendarnego muzyka. Podczas występu zabrzmią utwory zespołów, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki alternatywnej, a których współtwórcą był Brylewski. Będą to kompozycje takich formacji jakoraz

Organizatorzy zadbali o to, by na scenie pojawiły się także zespoły, które po latach przerwy wracają do grania. Fani z pewnością ucieszą się na wieść o reaktywacji formacji Magister z Wyciętą Przysadką Mózgową, zapamiętanej z występu na festiwalu w Jarocinie w 1986 roku, oraz zasłużonego dla podkarpackiej sceny reggae zespołu Usta Syracha. Swój duży moment będzie miał warszawski zespół punkowy Szara Masa, który dzięki zaangażowanemu przekazowi awansował z małej na główną scenę festiwalu. W Goniądzu zagrają także stołeczna załoga oi/street punkowa The United Tears. Co więcej, w ramach konkursu Bagienna Pakamera 2027 wyłoniony zostanie zespół, który otworzy całą imprezę.

Klimat dawnego Jarocina nad brzegiem Biebrzy

Rock na Bagnie to jednak nie tylko muzyka. Impreza od lat słynie z wyjątkowej, pozbawionej komercji atmosfery, którą uczestnicy i sami twórcy porównują do ducha dawnych festiwali w Jarocinie i Róbrege. Wyjątkowa lokalizacja na plaży miejskiej w Goniądzu, tuż przy rozlewiskach Biebrzy, pozwala połączyć festiwalowe szaleństwo z wypoczynkiem na łonie natury. Na uczestników czeka bogaty program wydarzeń towarzyszących, w tym Kino Bagienne, wystawy fotograficzne, festiwalowe Radio Bunt oraz konferencja naukowa. Festiwal łączy pokolenia i jest przyjazny dla całych rodzin – funkcjonuje tu specjalna strefa malucha, a w otwartej przestrzeni miasteczka odbywa się jarmark lokalny z darmowymi koncertami. Organizatorzy podkreślają, że to jeszcze nie koniec ogłoszeń i kolejne nazwy wkrótce dołączą do składu. Karnety na festiwal są już dostępne w internetowej sprzedaży. Warto się spieszyć, ponieważ pierwsza, najtańsza pula biletów będzie dostępna tylko do końca 2026 roku. Można je nabyć w serwisie biletomat.pl.

Kto zagra w Polsce w 2027 roku? Na te koncerty rockowe i metalowe czekamy najbardziej: