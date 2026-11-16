Korn w Krakowie 2026. Co można wnieść na koncert? Torby, plecaki i zakazane przedmioty

Czy na koncert Korna można wejść z plecakiem lub torebką?

Korn wystąpi w TAURON Arenie Kraków 17 listopada 2026 roku. W informacji organizacyjnej zamieszczonej przy czasówce wydarzenia podano, że dopuszczalne są torby, nerki i torebki o wymiarach nie większych niż 21 × 15 × 6 cm. Zaznaczono również, że kontrola bagażu może wydłużyć wejście.

Jednocześnie regulamin Live Nation, obejmujący ten koncert, zawiera zakaz wnoszenia plecaków, torebek i bagażu niezależnie od rozmiaru. Przed zabraniem nawet małej torebki warto uzyskać potwierdzenie organizatora, najlepiej na podstawie wiadomości dotyczącej bezpośrednio tego wydarzenia. Przy takiej rozbieżności najmniej problematyczne będzie przyjście bez bagażu.

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Woda, jedzenie i aparat. Czego nie można zabrać?

Regulamin organizatora zabrania wnoszenia własnego jedzenia i picia, w tym butelek niezależnie od materiału i wielkości. Przewiduje wyjątki wynikające z udokumentowanych potrzeb medycznych.

Na liście zakazanych przedmiotów znajdują się również m.in.:

aparaty fotograficzne, kamery, tablety i laptopy;

kijki do selfie i sprzęt do rejestracji dźwięku;

wskaźniki laserowe;

broń, ostre przedmioty, gaz pieprzowy i pirotechnika;

alkohol oraz środki odurzające.

Dodatkowo warto sprawdzić zasady dotyczące wnoszenia powerbanków i e-papierosów na ten koncert. Przed ich zabraniem sprawdź wiadomość od organizatora lub skontaktuj się z Live Nation. Brak osobnej pozycji w krótkiej informacji organizacyjnej nie daje pewności, że dany przedmiot zostanie wpuszczony.

Depozyt na koncercie Korna. Ile kosztuje?

Regulamin przewiduje depozyt za 50 zł brutto, z odbiorem po zakończeniu wydarzenia. Organizator zastrzega jednak możliwość odmowy przyjęcia przedmiotu. Nie warto więc traktować depozytu jako gwarantowanej przechowalni całego bagażu podróżnego.

Jeśli przyjeżdżasz do Krakowa z walizką, zaplanuj pozostawienie jej przed dotarciem pod halę. Ogranicz zawartość kieszeni do rzeczy potrzebnych podczas wieczoru: biletu w odpowiednim formacie, telefonu, dokumentu, środka płatniczego i zatyczek do uszu. Przed wyjazdem sprawdź jeszcze najnowszy komunikat organizacyjny – szczególnie dotyczący toreb.