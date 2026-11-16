Josh Homme szczerze o przyjaźni z Dave’em Grohlem! "Miło mieć obok kogoś takiego"

Josh Homme – wokalista i gitarzysta Queens of the Stone Age – od wielu lat przyjaźni się z Dave'em Grohlem, dawnym perkusistą Nirvany, a dziś frontmanem Foo Fighters. Ich muzycze drogi nie raz się krzyżowały. Przypomnijmy, że Grohl wspomógł QOTSA na albumach Songs for the Deaf oraz …Like Clockwork, a wspólnie z basistą Led Zeppelin, Johnem Paulem Jonesem, stworzyli supergrupę Them Crooked Vultures, która – na ten moment – pozostawiła po sobie jeden pełnowymiarowy krążek.

Istotne jest także wsparcie w najtrudniejszych życiowych momentach. Na ten temat szerzej wypowiedział się Homme w rozmowie z serwisem Consequence.

Queens of the Stone Age - najlepsze numery rockowej formacji

Poznałem Dave’a, gdy miałem 19 lat, a on był znacznie starszy. Teraz mam 53 lata i to jest szalone życie – przechodzisz przez wzloty i upadki, zwłaszcza będąc na świeczniku. Zrozumienie, jak sobie z tym radzić i dobrze się prezentować, bywa naprawdę trudne, gdy masz na koncie tyle sukcesów, porażek, trudności i rzeczy do świętowania. Ale miło jest spędzić ten czas z kimś, kto potrafi spojrzeć na ciebie i wyznać: "Zamknij się, do cholery", a następnie po prostu powiedzieć sobie prawdę –wyznał lider Queens of the Stone Age.

Dave Grohl zagrał na nowej płycie Queens of the Stone Age! Ten utwór długo czekał na swoją kolej

Na najnowszym studyjnym wydawnictwie QOTSA w jednym z utworów pojawił się... Grohl. Lider QOTSA, na antenie BBC Radio 6 Music, powiedział: –Niektóre z tych piosenek są starsze, a inne rodzą się w danej chwili… Jest utwór "Run Away From the Mob", który mam od jakichś 20 lat. Muzyka została nagrana wcześniej – za bębnami siedzi Dave Grohl. Tak więc powstało to podczas sesji do "...Like Clockwork".

Przypomnijmy, że krążek Perfecth ukazał się 30 października 2026 roku nakładem wytwórni Matador. Na płycie znalazło się łącznie 9 kompozycji.

Oto ciekawostki o albumie Songs for the Deaf od Queens of the Stone Age: