Josh Homme gotowy na powrót do supergrupy! Piłeczka jest po stronie Dave’a Grohla

Josh Homme to bez wątpienia jedna z najważniejszych postaci współczesnego rocka. Choć jego macierzysta formacja Queens of the Stone Age intensywnie koncertuje, a niebawem także wyda nowy materiał, fani od lat dopytują o losy dwóch innych, absolutnie kultowych formacji, z którymi Homme był związany. Mowa oczywiście o supergrupie Them Crooked Vultures oraz kultowym Kyuss.

Lider QOTSA postanowił zabrać głos w temacie wspomnianej kapel. W rozmowie z serwisem Heavy Consequence dobre wieści przeplatają się ze sporym dystansem.

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Zacznijmy od Them Crooked Vultures. To wyjątkowy projekt, który Homme stworzył wraz z Dave'em Grohlem, wokalistą i gitarzystą Foo Fighters, oraz Johnem Paulem Jonesem, basistą Led Zeppelin. Supergrupa wypuściła w świat tylko jeden album, co miało miejsce w 2009. Grupa promowała krążek przez rok, a potem muzycy wystąpili wspólnie jeszcze podczas koncertów ku pamięci Taylora Hawkinsa w 2022. Zatem: czy jest szansa na reaktywację i nowy materiał?

– Bardzo chciałbym zrobić to ponownie i wiem, że Jones też by chciał, Dave również. Zrzucę jednak całą odpowiedzialność na Dave’a. To nie moje zadanie, żeby zebrać nas do kupy – to jego rola. Koniec końców możliwość robienia czegoś takiego jest niesamowita. Trudno nie chcieć więcej, więc ja jestem jak najbardziej na tak – odparł Homme we wspomnianym wywiadzie.

Znacznie trudniejszą i bardziej skomplikowaną sprawą pozostaje ewentualny powrót Kyuss na scenę. Przypomnijmy, że grupa ta istniała w latach 1987–1995.

– Myślę o tym często, bo był moment, kiedy spuścizna tego zespołu została oszpecona przez... cóż, nie ma potrzeby w to wnikać. Chodzi o muzykę, cała reszta się nie liczy. Zacząłem grać w tym zespole jako 13-latek i mam wspaniałe wspomnienia z tamtego okresu. Jednak odnowienie czegoś, co robiłeś w wieku 15 lat, bywa trudne. Ciągle się waham. Uwielbiam to, jak fani dbają o spuściznę Kyuss i po prostu nie chciałbym tego w żaden sposób spieprzyć – wyjaśnił frontman Queens of the Stone Age.

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