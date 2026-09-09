Josh Homme wygrał z nowotworem! Jak problemy zdrowotne zmieniły lidera Queens of the Stone Age?

W 2023 roku Josh Homme, w wywiadzie dla magazynu Revolver, zdecydował się wyznać, że jakiś czas temu zdiagnozowano u niego nowotwór. Muzyk nie powiedział, o jaki typ raka chodziło. Lider Queens of the Stone Age zaznaczył jednak, że guz został wycięty i wszystko przebiegło pomyślnie. Kilka miesięcy później, dla ITV News, został zapytany o to stan swojego zdrowia. Ku uciesze fanów, artysta odpowiedział, że "wszystko jest dobrze".

Ostatnio Homme był gościem w podcaście We Might Be Drunk. I ten temat powrócił. Gdy prowadzący skomplementowali szczupłą sylwetkę muzyka, ten odpowiedział w swoim stylu: – Dziękuję, miałem raka.

Queens of the Stone Age - najlepsze numery rockowej formacji

Diagnozę nowotworową Homme usłyszał w 2022 roku. Informację o chorobie zachował jednak dla siebie przez wiele miesięcy. Jak się okazuje: dla lidera QOTSA największym wyzwaniem nie okazała się sama diagnoza, lecz to, co wydarzyło się po operacji. W trakcie leczenia doszło do poważnego błędu ze strony personelu medycznego.

Udało się wykryć nowotwór bardzo wcześnie, ale pojawiły się komplikacje. Prawdopodobnie doszło do błędu lekarskiego, z którym mogłem wystąpić na drogę prawną, a który doprowadził do wszelkiego rodzaju powikłań. Szczerze mówiąc, myślę, że tego typu sprawy często zmieniają życie na gorsze, jednak jeśli przejdzie się przez nie do końca, zmieniają je w naprawdę wspaniały sposób. To zmieniło moje spojrzenie na wszystko. Wiecie, naprawdę zacząłem czerpać radość z różnych rzeczy – wyznał Homme.

Nowy album Queens of the Stone Age zbliża się wielkimi krokami. Oto najważniejsze informacje

W tym roku na rynku ukaże się nowy album Queens of the Stone Age. Materiał na album Perfecth, który pojawi się na półkach sklepowych 30 października nakładem wytwórni Matador Records, zarejestrowano podczas sesji nagraniowych w Nowym Orleanie oraz Los Angeles. Sam tytuł całości to celowe i prześmiewcze przekręcenie słowa "perfect" (ang. idealny), wymyślone przez samego lidera formacji.

– Nic na tym świecie nie jest idealne, ale wszystko wydaje się być "perfecth" – wyjaśnił Homme, cytowany w informacji prasowej. – Ten tytuł brzmi zabawnie, kiedy jesteś w grupie, ale przestaje być taki śmieszny, gdy zostajesz całkiem sam.

Tak prezentuje się natomiast tracklista albumu:

It’s Only Love Insignificant Other Where The Goth Girls At? Mono From The Cliff Sunday Easy Street Phantom Limb Run Away From The Mob

Grupa udostępniła już w sieci dwa utwory z Perfecth: Insignificant Other oraz Easy Street.

Oto ciekawostki o albumie Rated R od Queens of the Stone Age: