Pascal Brodnicki w Mellinie” w Esce ROCK!

Na antenę TVN powrócił najpopularniejszy show kulinarny w Polsce. Do 15. edycji "MasterChefa", do grona jury dołącza kucharz, prezenter telewizyjny i autor książek kulinarnych - Pascal Brodnicki! Najlepsi wyruszą w kulinarne podróże do Neapolu, Londynu i Argentyny! W najnowszej "Mellinie" Pascal opowiada swoje historię z szefami kuchni, którzy byli surowi, nie chcieli się dzielić przepisami i surowo karali za drobne przewinięcia. Pascal przyznaje, że to przeszłość, bo we współczesnej gastronomii nie ma przyzwolenia na takie zachowanie. Brodnicki zapewnia, że polska kuchnia ma się czym pochwalić "żurek to polski Ramen a chłodnik to polskie gazpacho" mówi.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.