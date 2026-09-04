Pink Floyd - co skrywa "A Momentary Lapse of Reason"? 5 ciekawostek o albumie | Jak dziś rockuje?

Już od końca lat 70-tych w zespole Pink Floyd nie działo się najlepiej - Roger Waters coraz bardziej wcielał się w rolę lidera, zupełnie nie zwracając uwagi na fakt, że staje się niemal władcą totalitarnym, co stało w dużej sprzeczności z tematyką The Wall. Choć pozostali muzycy przystali na koncepcję basisty, a płyta ta osiągnęła ogromny sukces, to było jasne, że dalsza wspólna działalność formacji chyli się ku upadkowi. Momentem krytycznym były prace nad, a następnie wydanie albumu The Final Cut. Projekt, na który złożyły się głównie odrzuty z The Wall, dziś postrzegany jest jako niemal solowe wydawnictwo Watersa i gwóźdź do trumny Pink Floyd. Basista odszedł z zespołu już dwa lata po premierze płyty, twierdząc, że ten nie ma już siły przebicia. Gilmour, Wright i Mason zdecydowali się jednak kontynuować działalność formacji.

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Arcydzieło, powstałe w atmosferze konfliktu

Waters zdecydowanie nie zamierzał odpuścić - wszelkimi możliwymi sposobami próbował zablokować dalszą działalność Pink Floyd, dlatego też złożył wniosek do sądu, zgodnie z którym chciał, aby zaprzestano używania jego nazwy. Glimour i Mason twierdzili jednak, że mają prawo do korzystania nazwy i rozpoczęli prace nad nową płytą. Niestety, spory prawne doprowadziły do sytuacji, kiedy to Richard Wright, wyrzucony z grupy jeszcze w trakcie prac nad The Wall, nie mógł wrócić do zespołu, dlatego też został zatrudniony jako muzyk sesyjny i jako taki właśnie widnieje na liście personelu.

Prace nad nowym albumem nie przebiegały łatwo - muzycy, przyzwyczajeni do pracy pod dyktando Watersa, nie radzili sobie z pisaniem wydawnictwa, a zwłaszcza tekstów. Dlatego też do współpracy zaproszeni zostali uznani twórcy, spośród których to ostatecznie Anthony Moore i Bob Ezrin wzięli udział w nagraniach. Nie było łatwo także z Masonem i Wrightem, którzy niemal nie brali udziału w pracach - w wywiadach Gilmour stwierdził, że był to efekt rządów Watersa, który niemal zabił w swoich kolegach ich umiejętności twórcze. Ostatecznie proces nagrań zakończył się w marcu 1987 roku.

"A Momentary Lapse of Reason" - przyjęcie i dziedzictwo wydawnictwa

Album A Momentary Lapse of Reason ukazał się dokładnie 7 września 1987 roku. Płyta spotkała się z mieszanymi recenzjami krytyków, jednak osiągnęła sukces komercyjny. Promowały ją trzy single - podwójny Learning to Fly / Terminal Frost, On the Turning Away i One Slip. Choć z perspektywy czasu odbiorcy zgodnie oceniają go jako album dość średni, to nadal zawiera on jedne z najbardziej rozpoznawalnych utworów Pink Floyd i ze względu na wewnętrzne spory, postrzegany jest jako wyjątkowy w ich dyskografii.

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