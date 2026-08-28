Oto najlepsze utwory Pink Floyd według użytkowników Rate Your Music. Sprawdź TOP10

Wybór najlepszych utworów w dorobku takich gigantów jak Pink Floyd zawsze wywołuje zacięte dyskusje wśród fanów. To dziwić zdecydowanie nie może. W końcu mówimy o jednym z najważniejszych zespołów w historii muzyki rockowej.

Brytyjska formacja, założona w Londynie w 1965 roku, zdefiniowała rock psychodeliczny i progresywny. Występy Floydów wyznaczały nowe standardy widowisk – używali wielkich laserów, instalacji wideo na okrągłym ekranie, gigantycznych dmuchanych kukieł oraz zaawansowanych systemów nagłośnienia.

Pink Floyd - 5 ciekawostek o albumie "The Wall"

Zespół sprzedał ponad 250 milionów płyt na całym świecie, a w 1996 roku Floydzi zostali wprowadzeni oficjalnie do Rock and Roll Hall of Fame. Wróćmy jednak do najlepszych utworów grupy. Zespół przeszedł do historii, a na swoim koncie ma sporo kompozycji, które są znane przez wszystkich fanów muzyki rockowej. A która z utworów PF zasługuje na miano tej "najlepszej"?

Z odpowiedzią na to pytanie przyszli użytkownicy Rate Your Music. To platforma, na której fani muzyki stworzyli najbardziej szczegółowe archiwum ocen na świecie. Przypomnijmy, że na tej stronie można oceniać albumy i utwory w skali 0,5-5. Zawartość RYM to prawdziwa kopalnia wiedzy dla każdego melomana. Czas więc sprawdzić, jak ta społeczność tej platformy oceniła poszczególne utwory grupy Pink Floyd.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki wspomnianego zestawienia, zaprezentujemy miejsca 20-11. Oto one:

20. Welcome to the Machine (1975)

19. See Emily Play (1967)

18. High Hopes (1994)

17. Eclipse (1979)

16. Another Brick in the Wall Part 2 (1979)

15. Brain Damage (1973)

14. Money (1973)

13. Breathe (1973)

12. Hey You (1979)

11. Sheep (1977)

A jakie kompozycje Pink Floyd znalazły się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy ranking najlepszych albumów w dorobku Pink Floyd: