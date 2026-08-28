Siostry z The Warning zniknęły z życia publicznego. Efektem jest ich najbardziej osobista płyta

"Wszystko, czego doświadczyłyśmy". The Warning o nowej płycie

Fani meksykańskiego trio The Warning mają powody do świętowania. Zespół, który tworzą siostry Villarreal, wypuścił właśnie swój piąty album, zatytułowany „Everything’s Falling”. To nie jest jednak zwykła premiera. Artystki podkreślają, że nowa muzyka to bardzo osobisty zapis ich życiowych doświadczeń z ostatnich kilku lat.

– Ten album odzwierciedla wszystko, czego doświadczyłyśmy, lekcje, które przyswoiłyśmy i wyzwania, które pokonałyśmy. W gruncie rzeczy chodzi w nim o zaakceptowanie tego, że życie może być chaotyczne i nieprzewidywalne – przekonują artystki. Jak dodają, to właśnie w trudnych momentach można nauczyć się o sobie najwięcej. – Rzeczy się rozpadają, plany się zmieniają, a czasami tracisz grunt pod nogami. Ale właśnie takie momenty mogą nauczyć cię najwięcej o sobie i często to one ostatecznie czynią cię silniejszym – wyjaśniają.

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Zniknęły, by nagrywać w rodzinnym mieście

Praca nad płytą „Everything’s Falling” wymagała od zespołu podjęcia odważnej decyzji. Siostry świadomie wycofały się z życia publicznego, by w pełni skupić się na procesie twórczym. Cały materiał powstał w ich rodzinnym Monterrey w Meksyku, a nad jego brzmieniem ponownie czuwał producent Anton DeLost.

Efektem tej pracy jest, jak zapowiadano, najbardziej przemyślany zestaw utworów w historii grupy. Premierze albumu towarzyszy publikacja teledysku do singla „Bite My Tongue”. Wydawnictwo jest już dostępne we wszystkich serwisach streamingowych, a także w formie fizycznej na płytach CD i winylach.

Bunt, niepokój i popowe inspiracje

Na nowym krążku The Warning nie boją się muzycznych eksperymentów. Utwór „Kerosene” łączy buntowniczą postawę z potężnym riffem, a „Ritual” zgłębia egzystencjalny niepokój za pomocą dramatycznych polirytmii i mrocznych harmonii.

Z kolei w kawałku „Ego” frustracja zamienia się w pewność siebie, „Bloodsport” zaskakuje bardziej zamglonym, popowym brzmieniem, a singlowy „Bite My Tongue” to dawka ostrej, rockowej energii.

Trasa z Foo Fighters i nominacja do Latin Grammy

Choć siostry Daniela „Dany” (gitara, wokal), Paulina „Pau” (perkusja, wokal) i Alejandra „Ale” Villarreal (bas) tworzą muzykę od najmłodszych lat, ich kariera w ostatnich latach nabrała zawrotnego tempa. Zespół ma na koncie już ponad 710 milionów odtworzeń swoich utworów, a także nominacje do Latin Grammy, MTV VMA i MTV EMA.

Grupa koncertowała na całym świecie, dzieląc scenę z takimi gigantami jak Muse, Foo Fighters, Halsey, Yungblud czy Evanescence. W 2025 roku siostry zagrały wyprzedane koncerty dla 30 tysięcy fanów w stolicy Meksyku. To wyjątkowe wydarzenie zostało uwiecznione na albumie i w filmie koncertowym, który trafił do kin.

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