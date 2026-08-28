Nadciąga brutalglam i jurassic punk. Sick Saints i Hypnosaur na wspólnej trasie!

SICK SAINTS i Hypnosaur ruszają we wspólną trasę

Fani cięższych brzmień mają powody do zadowolenia! Już jesienią zespoły SICK SAINTS i Hypnosaur połączą siły i wyruszą we wspólną trasę koncertową po Polsce. Wydarzenie pod szyldem AFTER GLAM TOUR 2026 obejmie kilkanaście miast i będzie prawdziwą gratką dla miłośników energetycznego, rockowego grania. To świetna okazja, by na żywo usłyszeć materiał z najnowszych płyt obu formacji. Podczas koncertów SICK SAINTS będzie promować swój nadchodzący album “BrutalGlam”, którego premierę zaplanowano na 22 października. Z kolei warszawski Hypnosaur zaprezentuje materiał z krążka “Afterlife”, który ukazał się 26 maja. Dodatkową atrakcją będą goście specjalni, którzy pojawią się w każdym z miast, a o oprawę wizualną całej trasy zadbał ceniony grafik Przemysław Wideł.

Niezwyciężony |Człowiek z Metalu

„Szaleńcza mieszanka wybuchowa” na scenie

Zespół SICK SAINTS określa swoją muzykę mianem BRUTALGLAM. Jak sami tłumaczą, to wybuchowa mieszanka inspirowana surową energią nowojorskiego rocka z lat 70., kalifornijskim glam metalem lat 80. w stylu Mötley Crüe oraz thrashem spod znaku Metalliki. Wszystko to podane jest we współczesnej, nowoczesnej produkcji. Grupa ma na koncie ponad 150 koncertów w Polsce i za granicą, a także występy u boku takich tuzów jak Nocny Kochanek, Hunter czy TURBO. Ideę stojącą za wizerunkiem i muzyką zespołu wyjaśnił Mighty Mike. Jak podkreśla, chodzi o połączenie kilku kluczowych elementów. „To z jednej strony wizerunek i makijaże na koncertach. Po drugie nasze osobowości – dość różne, ale składające się na pewnego rodzaju szaleńczą mieszankę wybuchową. Po trzecie muzyka, która jest wypadkową starych brzmień i nowoczesności” – mówi artysta. Nowy album ma być podsumowaniem trzech lat działalności scenicznej SICK SAINTS, a zapowiada go singiel ‘Fuse'.

Jurassic punk prosto z Warszawy

Na scenie SICK SAINTS będzie towarzyszył kwartet Hypnosaur, który od 2017 roku rozwija swój autorski styl określany jako „jurassic punk”. To ciężki, ale jednocześnie bardzo melodyjny rock’n’roll, który zdobył już uznanie nie tylko w Polsce. Zespół ma na koncie dwie EP-ki, dwa albumy długogrające oraz trasy koncertowe po Europie, m.in. w Czechach, Rumunii i na Węgrzech. Ich najnowszy krążek “Afterlife” odniósł spory sukces i trafił na prestiżową listę „Doom Charts”. Single promujące płytę, takie jak ‘Danger’ czy ‘Lieflower’, przez wiele tygodni utrzymywały się na listach przebojów rozgłośni radiowych. Od strony tekstowej album porusza tematykę dezinformacji i wpływu technologii na społeczeństwo, a brzmienie wzbogacono o theremin i przeszkadzajki.

AFTER GLAM TOUR 2026. Gdzie zagrają zespoły?

Wspólna trasa koncertowa obejmie całą Polskę. Muzycy zagrają w kilkunastu miastach, zaczynając 16 października w katowickim klubie Piąty Dom. Następnie odwiedzą m.in. Bielsko-Białą (17.10), Białystok (23.10), Kielce (24.10), Szczecin (03.11), Wrocław (14.11) i Łódź (20.11). Fani z Warszawy będą mogli zobaczyć SICK SAINTS 1 listopada w klubie Klesz of the sejtans, gdzie gościnnie wystąpi Leash Eye, jednak tego wieczoru na scenie zabraknie Hypnosaur. Z kolei w Tarnowie (04.12) i Bydgoszczy (11.12) do składu dołączy grupa Bad Tales. W Krakowie (05.12) gościem specjalnym będzie My Own Abyss. Wielki finał trasy odbędzie się 12 grudnia w gdańskiej Paszczy Lwa.