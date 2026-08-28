Rockowizna 2026 w Krakowie. Kto zagra na Wielki Finał w sobotę 29 sierpnia?

Nie da się ukryć, że polscy fani i polskie fanki spędzania wolnego czasu na koncertach i na festiwalach od dłuższego już czasu nie mają na co narzekać. Tak naprawdę już wiosną naprawdę sporo się dzieje pod kątem występów na żywo, a prawdziwa eksplozja następuje wraz z początkiem lata i rozpoczęciem się sezonu festiwalowego w pełni.

Sporo się działo także w tym roku. Za nami już takie imprezy, jak Orange Warsaw Festival, Mystic Festival, Open'er Festival, Pol'and'Rock Festival, OFF Festival, BitterSweet Festival oraz letnie trasy koncertowe: Męskie Granie czy będące jeszcze w trakcie Erste Letnie Brzmienia oraz oczywiście Rockowizna Festiwal!

Wywiad z Royal Republic | ESKA ROCK

Rockowizna Festiwal 2026 w Krakowie - Wielki Finał! Kto zagra w sobotę 29 sierpnia?

W tym roku odbyła się już jubileuszowa, dokładnie piąta edycja wydarzenia. Impreza w tym roku zaplanowana została na trzy przystanki - rozpoczęła się na Pomorzu, przez dwa dni porywając zebraną w Gdańsku publikę. To właśnie nad morzem zagrali m.in. Avatar i Airbourne. Działo się w Poznaniu, gdzie zebrani artyści i artystki zdmuchiwali świeczki z okazji piątych urodzin Rockowizny. To w tym mieście pojawiły się prawdziwe ikony ciężkich brzmień: Sex Pistols & Frank Carter, Wolf Alice czy w końcu Within Temptation. Grupa nie poprzestała na występie i za kulisami spotkała się z gronem swoich niezwykle wyjątkowych fanów i fanek:

Tymczasem przed nami ten ostatni, finałowy dzień w ramach tegorocznej Rockowizny! Kto zagra w Krakowie w sobotę 29 sierpnia na terenie Lotniska Rakowice-Czyżyny? Poniżej dokładna czasówka zaplanowanych na ten dzień koncertów:

Otwarcie bram: 15:00

Zenek Grabowski: 16:00–17:10

Romantycy Lekkich Obyczajów: 17:30–18:40

Dżem: 19:00–20:10

Royal Republic: 20:30–21:40

Lacuna Coil: 22:00–23:20

Coma: 23:40–01:00

Zamknięcie bram: 2:00

Poniżej zdjęcia z występu Comy na Rockowizna Festiwal w Gdańsku: