“Personal Jesus” Depeche Mode w wydaniu innych artystów! Marilyn Manson i Johnny Cash to dopiero początek!

Druga połowa lat 80. to bardzo intensywny czas dla Depeche Mode. Grupa w 1986 roku wydała świetnie przyjęty album Black Celebration, na którym zaprezentowała swoje nieco zmienione, dużo bardziej mroczne oblicze. Śladem zmian i rozwoju brzmieniowego podążyła także na kolejnym wydawnictwie, czyli legendarnym Music for the Masses. Przez kolejne dwa lata muzycy skupiali się na koncertowaniu, było jednak jasne, że świat czeka na nowe wydawnictwo.

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Nagrania do kolejnej płyty, którą świat poznał w marcu 1990 roku pod tytułem Violator, rozpoczęły się w maju 1989 roku. Szybko stało się jasne, że na tym etapie kariery głównodowodzący w Depeszach, czyli Martin Gore, progresuje, pokazując, że dojrzewa artystycznie i chce poprowadzić zespół w innym, zdecydowanie bardziej gitarowym, niż dotychczas, kierunku.

Pierwszy zwiastun zmian ujrzał światło dzienne aż siedem miesięcy przed całym albumem. Dokładnie 29 sierpnia 1989 roku ukazał się singiel, zatytułowany Personal Jesus. Jego premiera poprzedzona była interesującą kampanią reklamową, w ramach której w wybranych gazetach umieszczone zostało ogłoszenie. Brzmiało ono: “Do you need your own Personal Jesus?”, a pod spodem umieszczony został numer telefonu, po zadzwonieniu pod który można było usłyszeć fragment nowości od Depeche Mode.

Utwór, który stał się inspiracją dla innych. Kto nagrał własne wersje “Personal Jesus”?

Utrzymana w klimacie blues rocka kompozycja, zainspirowana historią związku Elvisa i Priscilli Presley, bardzo szybko stała się przebojem. Po dziś dzień uchodzi ona za jedną z najbardziej rozpoznawalnych dla całej twórczości Depeche Mode.

Istnieje kilka coverów kultowego Personal Jesus. Kto zdecydował się nagrać własne wersje tej klasyki? Sprawdź w galerii!