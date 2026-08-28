Michael Schenker wraca do Polski w 2027 roku! Legenda UFO zagra nieśmiertelne hity

Redakcja Eska ROCK
2026-08-28 12:21

To wiadomość, na którą czekało wielu fanów hard rocka! Michael Schenker, legendarny gitarzysta i ikona kultowego zespołu UFO, wraca do Polski na dwa koncerty. Artysta, który swoją wielką karierę zaczynał jako 18-latek, zaprezentuje na żywo materiał z najnowszej płyty oraz nieśmiertelne hity, w tym „Doctor Doctor” i „Rock Bottom”. Występy odbędą się już w marcu 2027 roku.

Uśmiechnięty gitarzysta Michael Schenker z białą gitarą w rękach. O koncertach w Polsce przeczytasz na EskaRock.
Autor: earMUSIC - Tallee Savage/ Materiały prasowe

Michael Schenker wraca do Polski! Dwa koncerty już w marcu

Fani ciężkiego grania mają powody do radości! Michael Schenker, legendarny gitarzysta i ikona hard rocka, ponownie odwiedzi nasz kraj. Artysta wraz ze swoim zespołem zagra dwa koncerty w ramach trasy „Don’t Sell Your Soul Tour 2027”. To będzie prawdziwa gratka dla miłośników potężnych riffów i wirtuozerskich solówek.

Występy zaplanowano na wiosnę przyszłego roku. Michael Schenker Group pojawi się 23 marca 2027 roku w poznańskim klubie Tama, a dzień później, 24 marca, wystąpi w krakowskim Kwadracie.

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Gitarzysta, który tworzył historię rocka

Nazwisko Michaela Schenkera od dekad jest synonimem najwyższej klasy rockowego rzemiosła. Swoją wielką karierę rozpoczął w bardzo młodym wieku, dołączając do legendarnej formacji UFO w 1973 roku. Miał wówczas zaledwie 18 lat, ale błyskawicznie stał się jednym z filarów grupy.

To właśnie z jego udziałem powstały tak klasyczne albumy jak „Phenomenon” czy „Lights Out”. Fani do dziś wspominają też kultową koncertówkę „Strangers in the Night”, która ugruntowała pozycję zespołu w rockowym panteonie. Z tego okresu pochodzą nieśmiertelne utwory, w tym „Doctor Doctor”, „Rock Bottom” czy „Only You Can Rock Me”, które na stałe weszły do kanonu gatunku.

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Po odejściu z UFO artysta nie spoczął na laurach i w 1979 roku powołał do życia projekt Michael Schenker Group, z którym kontynuuje solową karierę. Przez lata stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń gitarzystów, którzy podziwiali jego unikalny styl i sceniczną energię.

W 2025 roku ukazał się najnowszy album MSG, zatytułowany „Don’t Sell Your Soul”. Jak podkreślają organizatorzy, muzyk udowadnia na nim, że wciąż pozostaje jednym z najwybitniejszych rockmanów naszych czasów. Podczas polskich koncertów fani mogą spodziewać się zarówno materiału z tej płyty, jak i najważniejszych kompozycji z całej jego bogatej kariery. Bilety na oba wydarzenia są już dostępne w sprzedaży.

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