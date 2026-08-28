Kamelot nagrał singiel z Miss Świata. Fani kupią ich album na winylu wypełnionym krwią

Gwiazdorskie trio i Miss Świata w nowym singlu Kamelot

Fani symfonicznego metalu mają powody do radości. Zespół Kamelot właśnie wydał swój najnowszy album „Dark Asylum”, a premierze towarzyszy ostatni singiel promujący płytę. W utworze „Sanctuary” nie brakuje niespodzianek i wyjątkowych gości.

Obok charyzmatycznego wokalisty Tommy’ego Karevika można usłyszeć dwa potężne kobiece głosy. Zespół do współpracy zaprosił Clémentine Delauney z formacji Visions of Atlantis oraz Ignacię Fernández, wokalistkę zespołu Decessus, która jest jednocześnie… aktualną Miss World Chile. Razem tworzą niezwykle dynamiczne wokalne trio.

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Gitarzysta zdradza kulisy utworu. „Opowiada o nadziei i wolności”

O czym opowiada singiel, w którym połączono tak różne światy? Kulisy jego powstania i symboliczne znaczenie zdradził Thomas Youngblood, gitarzysta i założyciel Kamelot. Jak wyjaśnia, utwór ma symbolizować wyjście z mroku i odnalezienie światła.

„‘Sanctuary’ symbolizuje moment, w którym mrok RavenHill zostaje wreszcie za nami. Utwór opowiada o nadziei, wolności i odnajdywaniu drogi powrotnej do samego siebie po wszystkim, czego doświadczyliśmy” – mówi muzyk. „Teledysk przenosi tę historię poza mury RavenHill i pozwala nam zajrzeć do życia po ucieczce” – dodaje.

Youngblood podkreśla też rolę zaproszonych wokalistek. „Tommy, Clémentine i Ignacia wnoszą do utworu trzy odrębne głosy, nadając ‘Sanctuary’ emocjonalną głębię, która doskonale odzwierciedla drogę z mroku ku światłu” – wyjaśnia.

Lista gości na nowej płycie robi wrażenie

Nowy album „Dark Asylum” to podróż w głąb teatralnego mroku, pełna filmowych i atmosferycznych brzmień. Koncept płyty osadzony jest w tajemniczym RavenHill Asylum, gdzie tożsamość głównego bohatera rozpada się na kawałki, a rzeczywistość miesza się z iluzją. By w pełni oddać tę atmosferę, zespół zaprosił do swojego muzycznego świata prawdziwą plejadę gości.

Oprócz wspomnianych wokalistek, na płycie pojawiają się m.in. mastermind zespołu Avantasia – Tobias Sammet, Lea-Sophie Fischer z Eluveitie, a także Rannveig Sif Sigurðardóttir, Sólveig Sara Leupold i Billy King. Razem tworzą w pełni immersyjną opowieść, łączącą orkiestrowy rozmach z nawiedzającymi melodiami.

Kamelot zagra w Polsce! Znamy szczegóły trasy

Wraz z premierą płyty zespół ruszył w światową trasę koncertową Dark Asylum World Tour, która rozpoczyna się w Orlando na Florydzie. Grupa zapowiada, że przeniesie na scenę mroczny świat RavenHill Asylum, tworząc wyjątkowe widowisko. Jak podkreślają muzycy, gdy fani „przekroczą próg RavenHill, nie będzie odwrotu”.

Dobra wiadomość dla polskich fanów jest taka, że trasa obejmie również nasz kraj. Kamelot wystąpi w listopadzie w Warszawie. Zespół zagra także w największych miastach Ameryki Północnej i Europy, w tym w Nowym Jorku, Londynie czy Barcelonie.

Gratka dla kolekcjonerów. Album na winylu wypełnionym krwią

Zespół zadbał również o to, by fani mogli zanurzyć się w świecie RavenHill na wiele sposobów. Album „Dark Asylum” został wydany w kilku ekscytujących formatach. Płyta jest dostępna na CD, w wersji cyfrowej, a nawet na kasecie magnetofonowej.

Prawdziwą gratką dla kolekcjonerów są jednak specjalne edycje winylowe. Oprócz klasycznej czerni, złota i srebra, przygotowano limitowane warianty z białą etykietą, białymi rozpryskami oraz… wypełnione krwią. Każda z tych wersji zawierać będzie dodatkowo oficjalną, 24-stronicową książeczkę. Dostępna jest również dwupłytowa wersja CD, na której znalazła się instrumentalna wersja całego albumu.