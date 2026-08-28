Fontaines D.C. zagrają w Polsce. Przed nami halowy koncert post-punkowej formacji z Irlandii

Fontaines D.C. zagrają w Łodzi! Zespół szykuje wielkie zmiany

Fani irlandzkiej grupy Fontaines D.C. mają powody do radości! Zespół, który zdobył uznanie dzięki swoim mocnym, postpunkowym brzmieniom, wystąpi 31 października 2026 roku w łódzkiej Atlas Arenie. Koncert będzie częścią trasy promującej ich najnowszy, piąty album zatytułowany Dopamine Chamber, który zapowiada się na prawdziwą rewolucję w ich dotychczasowej twórczości. To nie lada gratka dla miłośników grupy. Sprzedaż biletów rusza lada moment. Limitowana przedsprzedaż Alter Art rozpocznie się 2 września o godzinie 11:00 dla osób zapisanych do newslettera. Otwarta sprzedaż dla wszystkich wystartuje dzień później, 3 września, również o 11:00.

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Nowy album to "komora dopaminowa"

Nadchodząca płyta „Dopamine Chamber” ma być najbardziej odważnym i zaskakującym krokiem w karierze zespołu. Grupa, w składzie Grian Chatten, Carlos O’Connell, Conor Curley, Conor Deegan i Tom Coll, zapowiada odejście od surowego, gitarowego grania na rzecz kompozycji, które sami określają jako „najbardziej zmysłowe i wciągające”, jakie do tej pory stworzyli. Album, który ukaże się 16 października, poruszy temat poszukiwania przyjemności w świecie zmierzającym ku kryzysowi. Wokalista Grian Chatten wprost wyjaśnia, czego mogą spodziewać się słuchacze. „Ten album działa jak tytułowa komora dopaminowa. Wchodzisz do środka, a my testujemy na Tobie utwory, które mają zmieniać Twój nastrój i stan umysłu” – mówi artysta. Pierwszym singlem promującym wydawnictwo jest utwór „Marianne”.

"Stoimy na progu zupełnie nowego etapu"

Zespół nigdy nie bał się eksperymentów, co udowodnił na przestrzeni pięciu albumów – od „Dogrel” (2019), przez hitowe „Skinty Fia” (2022), które zdobyło szczyty list przebojów, aż po platynowe w Wielkiej Brytanii „Romance” (2024). Nowy materiał ma być jednak czymś zupełnie innym. Jak wyjaśnia Chatten: „Mam silne poczucie, że stoimy na progu zupełnie nowego etapu – nowej formy tego, co znaczy być człowiekiem”. Za produkcję płyty odpowiada James Ford, a materiał powstawał w Londynie, na angielskiej wsi oraz w sycylijskim Palermo. To właśnie tam wokalista nagrywał swoje partie w dość nietypowych warunkach – w improwizowanej kabinie zrobionej z poduszek i materacy.

Największa trasa w karierze i szczytny cel

Koncert w Łodzi jest częścią ogromnej, europejskiej trasy koncertowej, która obejmie aż dwadzieścia występów. Rozpocznie się ona 21 października w Lizbonie, zaledwie pięć dni po premierze płyty, a zakończy wielkim finałem 27 listopada w londyńskiej O2 Arenie. To największe tego typu przedsięwzięcie w historii zespołu. Warto dodać, że wydarzenie ma również wymiar charytatywny. Zespół Fontaines D.C. wspiera organizację War Child UK, która pomaga dzieciom dotkniętym przez wojnę. Z każdego sprzedanego biletu 1 euro zostanie przekazane na rzecz ochrony, edukacji i obrony praw najmłodszych.

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