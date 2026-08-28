Josh Homme (Queens of the Stone Age) złamał zakaz na scenie. Teraz skomentował swoje zachowanie. "Chodzi o kontrolowanie zabawy"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-08-28 10:38

Josh Homme nie uznaje sztywnych reguł ani korporacyjnych zakazów. Lider Queens of the Stone Age bez mrugnięcia okiem, nie tak dawno, złamał zakaz na jednym ze stadionów w USA i odpalił na scenie papierosa. Teraz Homme tłumaczy, co go do tego skłoniło.

Josh Homme z Queens of the Stone Age trzyma mikrofon podczas występu. O buncie muzyka przeczytasz na EskaRock.
Autor: Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

Buntownik rocka nie gryzie się w język! Josh Homme tłumaczy akcję z odpaleniem papierosa na scenie

6 sierpnia 2026 roku formacja Queens of the Stone Age zagrała na stadionie w Detroit. W trakcie występu grupy emocje sięgnęły zenitu. Wokalista i gitarzysta Josh Homme, bez owijania w bawełnę, dał wyraz swojemu niezadowoleniu z panujących na obiekcie zasad. Przypomnijmy, że na stadionie Ford Field obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tradycyjnych papierosów oraz e-papierosów. Za jego złamanie grozi 10 tys. dolarów kary. 

Przed zagraniem utworu A Song for the Dead, który zamykał występ QOTSA, muzykowi ewidentnie skończyła się cierpliwość w tym temacie. Po wygłoszeniu emocjonalnego monologu, Homme... zapalił na scenie papierosa. 

W rozmowie z serwisem Consequence muzyk odniósł się do całej sytuacji. Podkreślił, że złamanie zakazu było jedynie symbolem walki z absurdem, z jakim stykają się fani na wielkich koncertach.

Queens of the Stone Age - najlepsze numery rockowej formacji

To nie miało nic wspólnego z samym paleniem. Chodzi o monopole i korporacje, które kasują od ciebie 85 dolarów za parking i 30 dolarów za piwo, a potem mówią ci: "Tu nie możesz iść, ale tam już tak". Chodzi o kontrolowanie zabawy. Przykład z paleniem nie ma znaczenia. To nie jest istotne. Chodzi o to, że ciągle mówi ci się, co masz robić, kiedy sam płacisz za chwilę ucieczki od codzienności. To tak, jakbyś musiał bawić się w obecności szkolnych dyżurnych – wyjaśnił Homme. 

Polecany artykuł:

Nowy album Queens of the Stone Age nadchodzi wielkimi krokami

Najnowsze studyjne dzieło zespołu Josha Homme'a, zatytułowane Perfecth, ujrzy światło dzienne 30 października 2026 nakładem wytwórni Matador. Wraz z tą oficjalną zapowiedzią formacja Queens of the Stone Age podzieliła się z fanami nowym utworem Insignificant Other

Materiał na album zarejestrowano podczas sesji nagraniowych w Nowym Orleanie oraz Los Angeles. Sam tytuł – Perfecth – to celowe i prześmiewcze przekręcenie słowa "perfect" (ang. idealny), wymyślone przez samego lidera formacji.

Nic na tym świecie nie jest idealne, ale wszystko wydaje się być "perfecth" – wyjaśnił Homme, cytowany w informacji prasowej. – Ten tytuł brzmi zabawnie, kiedy jesteś w grupie, ale przestaje być taki śmieszny, gdy zostajesz całkiem sam.

Na nadchodzącym albumie QOTSA znajdzie się łącznie 9 premierowych kompozycji. Oto tracklista:

  1. It’s Only Love
  2. Insignificant Other
  3. Where The Goth Girls At?
  4. Mono
  5. From The Cliff
  6. Sunday
  7. Easy Street
  8. Phantom Limb
  9. Run Away From The Mob

Oto ciekawostki o albumie Songs for The Deaf od Queens of the Stone Age: 

Songs for the Deaf
Galeria zdjęć 6