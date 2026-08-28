Buntownik rocka nie gryzie się w język! Josh Homme tłumaczy akcję z odpaleniem papierosa na scenie

6 sierpnia 2026 roku formacja Queens of the Stone Age zagrała na stadionie w Detroit. W trakcie występu grupy emocje sięgnęły zenitu. Wokalista i gitarzysta Josh Homme, bez owijania w bawełnę, dał wyraz swojemu niezadowoleniu z panujących na obiekcie zasad. Przypomnijmy, że na stadionie Ford Field obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tradycyjnych papierosów oraz e-papierosów. Za jego złamanie grozi 10 tys. dolarów kary.

Przed zagraniem utworu A Song for the Dead, który zamykał występ QOTSA, muzykowi ewidentnie skończyła się cierpliwość w tym temacie. Po wygłoszeniu emocjonalnego monologu, Homme... zapalił na scenie papierosa.

W rozmowie z serwisem Consequence muzyk odniósł się do całej sytuacji. Podkreślił, że złamanie zakazu było jedynie symbolem walki z absurdem, z jakim stykają się fani na wielkich koncertach.

Queens of the Stone Age - najlepsze numery rockowej formacji

To nie miało nic wspólnego z samym paleniem. Chodzi o monopole i korporacje, które kasują od ciebie 85 dolarów za parking i 30 dolarów za piwo, a potem mówią ci: "Tu nie możesz iść, ale tam już tak". Chodzi o kontrolowanie zabawy. Przykład z paleniem nie ma znaczenia. To nie jest istotne. Chodzi o to, że ciągle mówi ci się, co masz robić, kiedy sam płacisz za chwilę ucieczki od codzienności. To tak, jakbyś musiał bawić się w obecności szkolnych dyżurnych – wyjaśnił Homme.

Nowy album Queens of the Stone Age nadchodzi wielkimi krokami

Najnowsze studyjne dzieło zespołu Josha Homme'a, zatytułowane Perfecth, ujrzy światło dzienne 30 października 2026 nakładem wytwórni Matador. Wraz z tą oficjalną zapowiedzią formacja Queens of the Stone Age podzieliła się z fanami nowym utworem Insignificant Other.

Materiał na album zarejestrowano podczas sesji nagraniowych w Nowym Orleanie oraz Los Angeles. Sam tytuł – Perfecth – to celowe i prześmiewcze przekręcenie słowa "perfect" (ang. idealny), wymyślone przez samego lidera formacji.

– Nic na tym świecie nie jest idealne, ale wszystko wydaje się być "perfecth" – wyjaśnił Homme, cytowany w informacji prasowej. – Ten tytuł brzmi zabawnie, kiedy jesteś w grupie, ale przestaje być taki śmieszny, gdy zostajesz całkiem sam.

Na nadchodzącym albumie QOTSA znajdzie się łącznie 9 premierowych kompozycji. Oto tracklista:

It’s Only Love Insignificant Other Where The Goth Girls At? Mono From The Cliff Sunday Easy Street Phantom Limb Run Away From The Mob

Oto ciekawostki o albumie Songs for The Deaf od Queens of the Stone Age: