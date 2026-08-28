Rex Brown wprost o koncertowaniu u boku Metalliki. "Granie na tej trasie to po prostu zaszczyt"

Pod koniec kwietnia 2023 roku amerykańska formacja Metallica rozpoczęła oficjalnie światową trasę koncertową M72 w ramach promocji albumu 72 Seasons. W ciągu trzech lat, pod tym szyldem, grupa dała prawie 100 występów.

Muzycy grali na scenie w kształcie okręgu (lub, jak kto woli, "pączka") z umieszczoną w samym centrum strefą dla fanów, Snake Pit. Perkusja Larsa Ulricha zmieniała swoje położenie, co pozwalało członkom Metalliki na stały kontakt z publicznością z każdej strony obiektu. Na poszczególnych etapach trasy przed Metalliką występowały różne zespoły m.in. Architects, Mammoth WVH, Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills czy Pantera.

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Rex Brown, basista zespołu, w podcaście The Bass Nerds nie krył zachwytu nad skalą całego przedsięwzięcia.

Granie na tej trasie to po prostu zaszczyt. Ci faceci są najlepsi na świecie w tym, co robią. Scena ma dziwną konfigurację, ale kiedy już na nią wychodzisz i zaczynasz grać, wszystko przychodzi naturalnie. Masz po prostu do obsłużenia ogromny tłum ludzi. To wygląda jak pączek z dziurką na środku stadionu. Na początku graliśmy na obiektach takich jak MetLife w Nowym Jorku czy SoFi w Los Angeles. Miejsca, o których się marzy. I wszystkie były wypełnione po brzegi. Metallica jest po prostu gigantyczna – powiedział Brown.

Czy doczekamy się nowego albumu od Pantery?

Pantera powróciła, po wielu latach nieobecności, w 2022 roku. Zespół, w składzie: Phil Anselmo, Rex Brown, Zakk Wylde i Charlie Benante, rozpoczął koncertowanie pod koniec wspomnianego roku i nie zwalnia. Wiele osób zaczęło się więc zastanawiać, czy jest szansa, aby – oprócz koncertów – Pantera w nowym składzie nagrała także nowy album?

Gitarzysta Zakk Wylde, w rozmowie dla Guitar Interactive, stwierdził, że w grę wchodzi wyłącznie ponowne nagranie niewydanych dotąd materiałów, których autorami są gitarzysta Dimebag Darrell i perkusista Vinnie Paul, nieżyjący już członkowie Pantery. Czy tak się rzeczywiście stanie? Pozostaje nam tylko czekać na rozwój wydarzeń w tej kwestii.

Cały czas, na ten moment, studyjną dyskografię Pantery zamyka krążek zatytułowany Reinventing the Steel z 2000.

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