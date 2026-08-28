Muniek Staszczyk w nowym projekcie. Posłuchaj utworu "Kochanie, czas się podnieść"

Muniek Staszczyk w nowym projekcie. To powrót do korzeni

Muniek Staszczyk, od ponad czterech dekad lider zespołu T.Love, zaskakuje nowym muzycznym przedsięwzięciem. Artysta połączył siły z Maciejem „Maciem” Maślikowskim, z którym wspólnie tworzy duet Muniek + Macio. Efektem tej współpracy jest premierowy utwór „Kochanie, czas się podnieść”, zapowiadający ich wspólny album.

Nowy projekt to dla artystów coś znacznie więcej niż tylko kolejna muzyczna kolaboracja. To powrót do przyjaźni, która narodziła się na jednym z podwórek w Częstochowie i doprowadziła do założenia ich pierwszej kapeli. Teraz, po latach, panowie znów postanowili razem wejść do studia.

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Zaczynali na jednym podwórku

Historia relacji Muńka Staszczyka i Macieja Maślikowskiego sięga bardzo odległych czasów. Artyści wychowywali się razem na częstochowskim Rakowie, gdzie wspólnie założyli Shamboo – pierwszą punkową formację w mieście. Ich muzyczne ścieżki rozeszły się w połowie lat 80., gdy Muniek wyjechał na studia do Warszawy, jednak ich przyjaźń przetrwała.

Po latach wrócili do wspólnego grania pod szyldem Shamboo + Muniek, wydając dwa albumy. Utwory takie jak „Tata” czy „Po prostu kochaj” zdobyły popularność na ogólnopolskich antenach radiowych. Teraz muzycy otwierają zupełnie nowy rozdział jako duet Muniek + Macio.

Nowy singiel i hołd dla legendy

Pierwszą zapowiedzią ich nadchodzącej płyty jest singiel „Kochanie, czas się podnieść”. To minimalistyczna i subtelna kompozycja, w której charakterystycznemu głosowi Muńka towarzyszy oszczędna gitara i linia basowa. Co ciekawe, partie basu nagrał Sławek Pietrzak, który jest również współkompozytorem utworu i producentem całego albumu. Premierze piosenki towarzyszy teledysk jego autorstwa, który można już oglądać w serwisie YouTube.

Utwór promuje album „Mama”, na którym znajdzie się trzynaście kompozycji. Większość, bo aż jedenaście, to autorskie numery duetu. Płytę uzupełnią dwie wyjątkowe interpretacje – cover „Wychowania” z repertuaru T.Love oraz „Spacer po Warszawie”, nagrany w hołdzie dla zmarłego w 2023 roku Janusza Grudzińskiego, klawiszowca zespołu Kult.

Wyjątkowa okładka i data premiery

Uwagę zwraca również oprawa graficzna wydawnictwa. Autorem obrazu, który trafił na okładkę płyty „Mama”, jest Jacek Pałucha – częstochowski artysta malarz, znany szerszej publiczności jako wokalista zespołu Formacja Nieżywych Schabuff. Jego charakterystyczny styl, operujący intensywnym kolorem i grubym konturem, idealnie wpisał się w klimat projektu. Portret Muńka i Macia z okładki pojawił się też w teledysku do utworu „Zły”, który opublikowano jesienią 2024 roku.

Premiera albumu „Mama” duetu Muniek + Macio zaplanowana jest na 25 września. Płyta, wyprodukowana przez Macieja Maślikowskiego i Sławka Pietrzaka, jest już dostępna w przedsprzedaży w sklepie wytwórni SP Records.