T.Love gra w "Tottolotto"! Zespół o kondycji współczesnego świata w czasach niepokoju

„Tottolotto" świetnie oddaje aktualne nastroje, posługując sie celnymi metaforami. Choć tekst mówi o obawach na przyszłość, pozostawia dużo miejsca nadziei. Piosenka delikatnie kontrastuje z letnim, popowo-alternatywnym klimatem w warstwie muzycznej. Chwytliwy riff saksofonu Toma Pierzchalskiego (T.Love Alternative) pozytywnie “buja”, a interesująca melodia i połamany rytm na wibrafonie w refrenach to zasługa wyjątkowego gościa - Krzysztofa Zalewskiego.

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„Tottolotto” pochodzi z najnowszego albumu T.Love „Orajt”, którego premiera odbyła się 13 marca 2026 roku. Na album składa się 12 utworów oraz bonustrack - wśród nich odnaleźć można dobrze znane już single, które wspólnie budują jego charakter. Od przewrotnego, lekkiego „Mimo wszystko” (feat. Sarsa), przez rockowy manifest „Orajt”, nonszalanckie „Buty”, refleksyjny „Księżyc nad Rakowcem”, aż po energetyczny „Piąteczek” i „Najpiękniejsze” (feat. WaluśKraksaKryzys) - singiel łączący rockową intensywność z emocjonalnym, pokoleniowym dialogiem. Każdy z utworów odsłania inny wymiar zespołu: ironiczny komentarz do współczesności, miejską włóczęgę, melancholię i surową, gitarową siłę.

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