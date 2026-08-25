Zmagające się z ciężkimi chorobami dzieciaki spotkały się z Within Temptation! Wyjątkowa sytuacja za kulisami Rockowizna Festiwal!

Wciąż jeszcze trwa tegoroczny Rockowizna Festiwal. Przed nami już ostatni, finałowy weekend w Krakowie, za nami zaś dwa wydania imprezy, kolejno w Gdańsku i w Poznaniu.

W tym roku to właśnie w stolicy województwa wielkopolskiego wydarzenie nabrało największego rozmachu. Przez trzy dni w Poznaniu na scenie zaprezentowały się takie ikony ciężkich brzmień, zarówno w polskiej, jak i międzynarodowej sceny, jak Wolf Alice, Nova Twins, Lady Pank, Sex Pistols & Frank Carter, Nocny Kochanek, Kult, Acid Drinkers czy w końcu formacja Within Temptation.

Within Temptation | Wywiad ESKA ROCK

Wyjątkowe spotkanie z fanami i fankami

To, co się dzieje na scenie, to jedno, ale bardzo, bardzo dużo ma miejsce także poza nią. To właśnie za kulisami artyści i artystki udzielają wywiadów, czy spotykają się z fanami i fankami.

W bardzo wyjątkowym spotkaniu tego typu wziął udział zespół Within Temptation. Muzycy grupy, oczywiście z Sharon den Adel na czele, spędzili trochę czasu ze swoimi wielbicielami i wielbicielkami w ramach dobrze już w naszej kraju znanej inicjatywy Kick Cancer's Ass. Stoi za nią Pan Maciej Kostecki, kojarzony także z projektami „Spełnieni Twórcy” i Medal Spełnionych Marzeń. To Pan Maciej właśnie doprowadził w maju tego roku do spotkania grona dziecięcych fanów z członkami Metalliki, a kolejno w czerwcu tego roku z muzykami grupy Scorpions.

Po raz kolejny więc Panu Maciejowi udało się doprowadzić do połączenia światowej sławy artystów z dziećmi zmagającymi się z ciężkimi chorobami. W spotkaniu z Within Temptation za kulisami Rockowizny udział wzięły trzy osoby: Sandra, Marcin i Łucja (zabrakło Agaty, która nie mogła uczestniczyć po chemioterapii przyjętej dzień wcześniej, otrzymała jednak upominki od zespołu). Na miejscu miały miejsce rozmowy, wymiana podarunków, wspólne zdjęcia - w tym samego zespołu, który oczywiście podpisał się pod hasłem inicjatywy, które brzmi "razem skopiemy rakowi tyłek".

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