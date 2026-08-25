Co dalej z Nightwish? Niepokojące słowa Floor Jansen

Floor Jansen jest obecna w muzycznym świecie już od niemal trzech dekad. Początkowo związana z zespołami After Forever i ReVamp, największą rozpoznawalność zyskała, gdy stała się częścią grupy Nightwish. Dołączyła do niej już w 2012 roku podczas trasy koncertowej, na której zastąpiła Anette Olzon. Floor stała się pełnoprawną artystką formacji w 2013 roku i pozostaje jej wokalistką po dziś dzień.

W ostatnim czasie o Nightwish jest jednak wyjątkowo cicho. Grupa wydała w 2024 roku album Yesterwynde, jednak nie koncertowała w ramach jego promocji. Już w styczniu tego samego roku zespół wydał oświadczenie, w którym poinformował, że przez najbliższe około dwa lub trzy lata nie zamierza występować. Podany czas powoli mija, czy więc można się spodziewać rychłego powrotu Nightwish?

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Nightwish nie wróci?!

Głos w tej sprawie zabrała właśnie Floor. Artystka w nowym wywiadzie dla niemieckiego magazynu "Sonic Seducer" wprost została zapytana o najbliższe plany Nightwish. Niestety jednak, nie mamy dobrych wieści dla fanów i fanek grupy.

Wokalistka bez owijania w bawełnę przyznała, że na ten moment nie ma żadnych planów, co do powrotu zespołu - ani komunikacji, dotyczącej jego przyszłości:

Nie, nic nie jest zaplanowane. Tak to jest z Nightwish — jesteśmy tymczasowo w zawieszeniu. Ale nie ma żadnej komunikacji, kiedy coś się wydarzy - powiedziała Floor Jansen.

Floor Jansen wyda kolejny solowy album

Tymczasem spore plany na przyszły rok ma sama Floor. Artystka oficjalnie ogłosiła już, że 15 stycznia 2027 roku światło dzienne ujrzy jej drugi solowy album, zatytułowany Hytress. Wokalista będzie także koncertowała w ramach promocji wydawnictwa - w ramach trasy dotrze ona na koncert do Polski, który odbędzie się 29 stycznia 2027 roku w warszawskiej Progresji.

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