Legendarny muzyk Television walczy z nowotworem. Została utworzona zbiórka

Przykra informacja obiegła media na całym świecie w poniedziałek 24 sierpnia. Tego dnia okazało się, że w serwisie GoFoundMe, czyli amerykańskim odpowiedniku zrzutka.pl, powstała zbiórka, której celem jest zebranie środków finansowych, które miałyby wesprzeć legendarnego muzyka zespołu Television.

Okazuje się, że ciężką chorobą nowotworową zmaga się Richard Lloyd - uznany gitarzysta i autor tekstów. Opisał to basista zespołu artysty, Sean Seymour. Wynika z tego, że w marcu tego roku u gitarzysty zdiagnozowano raka dróg żółciowych, który objawia się m.in. guzami, zlokalizowanymi w wątrobie. Jeden z nich zlokalizowany jest blisko głównych naczyń krwionośnych, co uniemożliwia przeprowadzenie bezpiecznej operacji i pozbycia się narośli.

Lloyd przechodzi leczenie i regularnie trafia do szpitala, a w ostatnich miesiącach zmagał się m.in. dwukrotnie z sepsą oraz poważnymi dolegliwościami wątroby i nerek. Ze względu na chorobę gitarzysta nie może koncertować, przez co pozbawiony został głównego źródła dochodu. W efekcie muzyk i zajmująca się nim żona, Sheila, zmagają się nie tylko z rakiem, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

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To właśnie z tych powodów basista Lloyda podjął decyzję o utworzeniu zbiórki. Zależy mu, aby dochód z niej pomógł pokryć koszty leczenia, miesięczne koszty utrzymania i wiele innych kosztów związanych z niezdolnością Richarda do pracy i pełnoetatową opieką Sheili. Głos w całej sprawie zabrał także sam zainteresowany, który nie ukrywa, że choć stara się podchodzić do życia z dystansem, to ciężko mu dostrzec jakiekolwiek pozytywy w sytuacji, w której się znalazł.

Zazwyczaj jestem dość optymistycznie nastawiony i podchodzę do wszystkiego z dystansem, ale teraz jest nam bardzo ciężko, a finansowo jesteśmy w trudnej sytuacji. Dlatego proszę o pomoc. Jeśli masz możliwość przekazania darowizny, zrób to. Jeśli nie, przekaż informację znajomym, którzy mogliby pomóc czy osobom, które mnie znają - Richard Lloyd.

Kim jest Richard Lloyd?

Richard Lloyd to amerykański gitarzysta i autor tekstów, powszechnie najbardziej kojarzony z zespołem Television, którego był członkiem-założycielem. Grupa powstała w 1973 roku, wydając łącznie zaledwie trzy płyty. Pomimo tego uważa się ją za jedną z najbardziej wpływowych dla amerykańskiego punk rocka.

Pomiędzy rozpadami Television Lloyd skupiał się na karierze solowej, w ramach której wydał kilkanaście płyt, z tym uznawane za kultowe Alchemy czy Field of Fire.

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