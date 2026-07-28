Legenda rocka nie zawiodła w Polsce. Scorpionsi spełnili marzenia fanów!

Gwiazdy w Polsce nie tylko na koncerty

Często wydaje się, że największe muzyczne gwiazdy odwiedzają dany kraj jedynie na szybki koncert, by od razu ruszyć w dalszą trasę. Rzeczywistość bywa jednak inna, co pokazują wizyty prawdziwych legend. Takie podejście nie jest regułą, o czym świadczą ostatnie wydarzenia w naszym kraju.

Najsłynniejsze antywojenne protest songi / Eska Rock

Zaledwie kilka tygodni temu udowodnili to muzycy zespołu Metallica. Podczas pobytu w Chorzowie na Stadionie Śląskim spotkali się z młodym fanem zmagającym się z chorobą nowotworową. Zespół zagrał tam rekordowy koncert, w trakcie którego ze sceny padły pozdrowienia dla chorego fana.

Za organizację tego wyjątkowego spotkania Kacpra z gigantami thrash metalu odpowiadał Maciej Kostecki. Stoi on za inicjatywami „Spełnieni Twórcy” i Medal Spełnionych Marzeń. Pan Maciej postanowił ponownie zrobić wszystko, by zrealizować marzenia miłośników innej wielkiej ikony rocka.

Wyjątkowe spotkanie fanów i muzyków Scorpions!

W ubiegłym tygodniu niemiecka grupa Scorpions, jedna z najważniejszych w historii hard rocka, zagrała w Polsce dwa koncerty. Była to doskonała okazja, aby muzycy spotkali się z wyjątkową grupą swoich fanów. Byli to trzej chłopcy: Julek, Leon i Krzysiek, którzy żyją z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) oraz wrodzoną miopatią.

Spotkanie obfitowało w rozmowy i wymianę prezentów. Chłopcy podarowali artystom własnoręcznie wykonane prace, a w zamian dostali sygnowane kostki gitarowe i pałki perkusyjne z autografami. Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach projektu Kick Cancer’s Ass, którego pomysłodawcą jest Maciej Kostecki.

Muzyka ma niezwykłą moc łączenia ludzi. Ten dzień pokazał, że jej największa siła często nie kryje się w światłach sceny, lecz w życzliwości, empatii i zwykłym spotkaniu z drugim człowiekiem - napisano we wpisie, w którym zdradzono szczegóły spotkania.