Perkusista Mikkey Dee (Scorpions) zdradził sekret swojej formy. "To naprawdę wszystko, co muszę robić"

Mikkey Dee to szwedzki perkusista greckiego pochodzenia, który przez ponad dwie dekady bębnił w zespole Motörhead. W przeszłości grał także w grupie dowodzonej przez Kinga Diamonda. Obecnie występuje z zespołem Scorpions. Początkowo miał być tylko tymczasowym zastępcą Jamesa Kottaka, który zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale w 2016 Dee oficjalnie dołączył do tego legendarnego niemieckiego zespołu.

Perkusista od lat utrzymuje bardzo dobrą (i równą) formę. Jaki jest jego sekret? O tym m.in. opowiedział w podcaście Percussion Discussion.

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Muzyk porównał grę na perkusji do hokeja na lodzie. – Rutyna, którą mam, sprawia, że brak siły fizycznej rekompensujesz doświadczeniem i wiedzą. Gdy masz 20 lat, posiadasz nieskończone pokłady energii i jeździsz po tym lodowisku jak idiota. Zużywasz 100 procent sił, żeby wszędzie zdążyć. A potem spotykasz starszych wyjadaczy, profesjonalistów, którzy wkładają w grę może 40 procent energii, bo po prostu wiedzą, gdzie i kiedy się znaleźć. Dokładnie tak samo jest z perkusistą. Dzisiaj wiem, kiedy odpuścić, a kiedy przyłożyć. Czuję się o wiele pewniej za bębnami – wyjaśnił Dee.

Muzyk, oczywiście, stara się dbać jak najlepiej o swoje zdrowie. Bez tego nie dałby radę utrzymać się na najwyższym poziomie mając ponad 60 lat. – Trzymam się z daleka od narkotyków i piję tylko piwo. Do tego gram w hokeja tak często, jak tylko mogę. Uprawiam sport i staram się żyć przyzwoicie. Dzięki temu moje włosy wciąż rosną i utrzymuję poziom, który mnie satysfakcjonuje. To naprawdę wszystko, co muszę robić – podsumował perkusista.

Formacja Scorpions powróci do Polski w 2026. Ogłoszono dwa halowe koncerty

Długo nie musieliśmy czekać na ogłoszenie kolejnych koncertów legendarnej grupy w naszym kraju. W 2026 zespół Scorpions wystąpi w Polsce dwukrotnie. 23 lipca 2026 odbędzie się koncert w PreZero Arenie w Gliwicach, a 25 lipca zaplanowano występ w łódzkiej Atlas Arenie.

Przypomnijmy, że w ramach świętowania 60-lecia w 2025 muzycy również zagrali dwa koncerty nad Wisłą. W czerwcu zaprezentowali się oni w gdańskiej Ergo Arenie oraz w krakowskiej Tauron Arenie.

Oto ciekawostki o albumie Crazy World od formacji Scorpions: