Tabula Rasa o poszukiwaniu własnej tożsamości w energetycznym singlu "Diamenty"

Tabula Rasa to warszawski zespół electro-rockowy, który intensywnie rozwija swoją obecność na polskiej scenie. Artyści czerpią inspiracje z życia — zarówno z trudnych doświadczeń, jak i momentów pełnych wolności, energii i radości. Ich myślą przewodnią jest to, że muzyka i poczucie humoru pomagają przejść przez najcięższe chwile, dlatego mimo emocjonalnych tekstów Tabula Rasie nie brakuje luzu i dobrej energii.

Zespół nie ukrywa, że lubi eksperymentować z brzmieniem, co słychać wyraźnie w ich najnowszym singlu — Diamenty, który jest zapowiedzią nadchodzącego albumu Tabula Rasy. Mocny, emocjonalny utwór z pogranicza współczesnego rocka i elektroniki tworzy gitarowa energia połączona z melancholijnym klimatem i wyrazistym refrenem. To opowieść o samotności w świecie ekranów, o relacjach, które znikają i próbie odnalezienia własnej wartości mimo otaczającego nas chaosu. Utwór buduje napięcie od spokojnych zwrotek do dynamicznego refrenu, nadając całości przebojowego charakteru.

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To utwór o odnajdywaniu mimo życiowych pęknięć i przeciwności. O drodze do odnalezienia własnego głosu, poszukiwaniu tożsamości, odkrywaniu tego, kim naprawdę jesteśmy pod warstwami oczekiwań, lęków i doświadczeń, które kształtują nasze życie. Chcemy pokazać, że każdy człowiek nosi w sobie coś niepowtarzalnego, choć czasem trzeba przejść przez ciemność, by dostrzec własny blask. „Diamenty” przypominają, że nasza historia – ze wszystkimi pęknięciami, ranami i doświadczeniami – nie odbiera nam wartości. To właśnie ona nas tworzy. Mamy nadzieję, że ten singiel stanie się pretekstem do zatrzymania się na chwilę, spojrzenia w głąb siebie i odnalezienia własnych diamentów — opowiada zespół Tabula Rasa.

Diamenty to również wyjątkowy teledysk, który stanowi wizualne dopełnienie przesłania utworu. Klip oddaje emocje zawarte w muzyce i pokazuje drogę, jaką każdy z nas przechodzi w poszukiwaniu własnej siły i tożsamości. Obraz, za którego scenariusz i reżyserię odpowiadają Beata Jezierska oraz Łukasz Matysiak nie jest jedynie ilustracją singla, ale osobną historią pełną emocji, symboli i energii, która towarzyszy Tabula Rasie podczas ich muzycznej drogi.

Tabula Rasa — pięcioro ludzi, pięć historii i jedna prawda — emocje, które łączą. Zespół eksploruje nowe obszary rocka, łącząc vintage’owe tradycje z nowoczesnym brzmieniem. Ich muzyka to fuzja potężnych riffów z nowoczesnymi syntezatorami, które nadają utworom hipnotyzującego, futurystycznego charakteru. To muzyka pełna kontrastów i eksperymentów — od mocnych, hardrockowych uderzeń poprzez funk rock i post grunge po subtelne, nostalgiczne przestrzenie dźwiękowe.

Twórczość Tabula Rasa charakteryzuje odwaga w zadawaniu trudnych pytań, zaglądania głębiej i dotykania tego, co często pozostaje niewypowiedziane. Zespół stawia przede wszystkim na autentyczność i ukryte w słowach oraz dźwiękach emocje.

Zespół ma na swoim koncie liczne koncerty, podczas których dzielił scenę m.in. z takimi artystami, jak: Zalewski, Kult, Lady Pank, Dżem czy Happysad. W 2026 roku samodzielnie zrealizowali autorską trasę koncertową — PRZEBUDZENIE, odwiedzając 11 miast w całej Polsce. Tabula Rasa otwierali również warszawskie koncerty meksykańskiego trio The Warning oraz mistrzów gitary — Smith&Kotzen. Ich koncerty wyróżnia duża energia i kontakt z publicznością.

Tabula Rasa tworzą: