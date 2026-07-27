Margo zabiera nas na nocną podróży po Warszawie w singlu "Tkanka Miasta"

Margo konsekwentnie rozwija swój autorski świat muzyczny, łącząc alternatywną wrażliwość z nowoczesnym popowym brzmieniem. Jej najnowszy singiel Tkanka Miasta to nocna opowieść o podróży przez Warszawę — zarówno tej dosłownej, jak i emocjonalnej. To historia o relacji, która trwa mimo zmęczenia, niepewności i powracających kryzysów, a miejskie światła i dźwięki stają się jej nieodłącznym tłem.

Tkanka Miasta rozwija charakterystyczny styl artystki – przestrzenną, alternatywno-popową formę, tym razem opartą na wyrazistym basowym groovie, gitarowych pejzażach i pulsującej energii miasta po zmroku. Utwór prowadzi słuchacza przez warszawskie ulice, między neonami, syrenami i odbiciami w szybach, gdzie codzienność splata się z nadzieją, tęsknotą i potrzebą bliskości.

Piosenka opisuję drogę do drugiego człowieka. To historia o wyborze, by mimo wszystko jechać dalej — przez zmęczenie, wątpliwości i lęk przed tym, co przyniesie jutro. Refrenowe „tkanką miasta jadę do ciebie” staje się metaforą relacji wpisanej w rytm współczesnego miasta: kruchej, lecz wytrwałej, pełnej pęknięć, ale wciąż żywej.

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„Tkanka Miasta” jest o tym szczególnym momencie, kiedy jedziesz do kogoś, kto daje ci poczucie domu, nawet jeśli wokół wszystko wydaje się niepewne. To piosenka o nadziei, która pojawia się mimo zmęczenia, i o relacjach, które trwają, choć nie mamy gwarancji, dokąd nas zaprowadzą — opowiada Margo.

Najnowszy singiel artystki jest kolejnym krokiem w budowaniu swojej spójnej tożsamości – świata, w którym miejska codzienność staje się poetycką opowieścią, a emocje odnajdują swoje odbicie w dźwięku, obrazie i nocnym krajobrazie Warszawy, w której od niedawna mieszka Margo.

Margo (Małgorzata Buracka) - wokalistka, songwriterka i producentka. Kształciła się wokalnie w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Jej twórczość to coś dla fanów Björk, Radiohead, Weyes Blood, Billie Eilish i alternatywnego indie oraz dark popu.

W duecie sumi e. odpowiadała za wokal, teksty i współprodukcję. Projekt zdobył nagrodę specjalną na festiwalu Radia Jazz Kultura Odkrywka 2023. Ich debiutancki singiel Blizny trafił m.in. do Radia 357 i radiowej Trójki, a wraz z utworem Do Końca znalazł się na playlistach Spotify Fresh Finds.

Artystka ma na swoim koncie takie osiągnięcia, jak: finał Festiwalu Młodych Talentów Nowa Energia 2025, gdzie zaprezentowała swoje umiejętności przed Katarzyną Nosowską; finał konkursu Piosenka o Krakowie 2023; finał Festiwalu Piosenkarnia 2022. Margo jest też autorką muzyki i tekstów do spektaklu Mały Książę Teatru Tańca Fundacji Ocelot.

Na co dzień współtworzy Dears In Headlights – alternatywny projekt pod skrzydłami krakowskiego labelu Tematy, jednak obecny projekt Margo jest w pełni autorskim, nowym otwarciem. Artystka łączy w swojej solowej twórczości emocjonalną szczerość z nowoczesną estetyką alternatywnej elektroniki. Jej debiutancka solowa EP-ka stanowi intymną opowieść o wyobcowaniu i poszukiwaniu autentycznej bliskości w świecie cyfrowych relacji.