The Rolling Stones x Technics: Gdy kultowe brzmienie spotyka kultowe dziedzictwo

Partnerstwo Technics i The Rolling Stones to spotkanie dwóch ikon — światowej klasy inżynierii dźwięku oraz jednego z najbardziej wpływowych zespołów w historii muzyki. Efektem tej współpracy jest produkt stworzony z myślą o fanach doskonałego brzmienia i kolekcjonerach muzycznych wyjątków.

Album „Foreign Tongues”, którego premiera odbyła się 10 lipca, prezentuje charakterystyczną energię The Rolling Stones, jednocześnie otwierając nowy rozdział w twórczości zespołu. Dzięki słuchawkom Technics EAH-AZ100 każdy utwór można usłyszeć dokładnie tak, jak został nagrany.

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Model EAH-AZ100 wyposażono w innowacyjny przetwornik Magnetic Fluid Driver —pierwsze tego typu rozwiązanie zastosowane w bezprzewodowych słuchawkach dousznych. Technologia ta zapewnia wyjątkowo niski poziom zniekształceń, głęboki i precyzyjnie kontrolowany bas oraz imponującą klarowność dźwięku w całym paśmie częstotliwości — od naturalnie brzmiących wysokich tonów po bogate, pełne detali niskie częstotliwości. Album „Foreign Tongues”, nagrany w legendarnym londyńskim Metropolis Studios, zasługuje na odsłuch w jakości, która pozwala usłyszeć każdy detal zgodnie z zamysłem artystów.

Każdy zestaw zapakowano w specjalnie zaprojektowane pudełko. W jego wnętrzu znajdują się słuchawki EAH-AZ100 w charakterystycznym czarnym wykończeniu oraz ekskluzywne gumowe etui ozdobione kultowym logo Lips & Tongue. Dzięki temu limitowana edycja zyskuje nie tylko wyjątkowy charakter, ale również wartość kolekcjonerską.

Na całym świecie dostępnych będzie jedynie 5 000 egzemplarzy tej wyjątkowej edycji. Każde etui zostało oznaczone indywidualnym numerem seryjnym — od 0001 do 5000 — wygrawerowanym laserowo na jego odwrocie. Numerów nie można wybierać ani rezerwować, ale być może trafisz na taki, który upamiętnia ważną datę lub wydarzenie z historii The Rolling Stones.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Limitowana edycja Technics EAH-AZ100 Rolling Stones będzie dostępna wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym Technics.

Połączenie legendarnego rockowego dziedzictwa z najwyższej klasy inżynierią dźwięku sprawia, że limitowana edycja Technics EAH-AZ100 to propozycja dla osób, które oczekują nie tylko bezkompromisowej jakości brzmienia, lecz także wyjątkowego produktu o kolekcjonerskim charakterze.