Iron Maiden zapowiedzieli kolekcjonerskie wydawnictwa winylowe. To prawdziwa gratka dla fanów Żelaznej Dziewicy

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-04 9:23

Fani legendarnej formacji Iron Maiden mają powody do świętowania. Muzycy zapowiedzieli dwa wyjątkowe wydawnictwa winylowe, które trafią do sprzedaży jeszcze przed końcem roku. Będzie box oraz jubileuszowa odsłona kultowego albumu "Somewhere in Time", który ukazał się 40 lat temu.

Sześciu członków zespołu Iron Maiden na czarnym tle. O nowych wydaniach winylowych grupy przeczytasz na EskaRock.
Autor: Iron Maiden/ Materiały prasowe

Formacja Iron Maiden świętuje wielkie jubileusze! W drodze m.in. wyjątkowy box winylowy 

Brytyjska formacja Iron Maiden, która na rynku jest obecna już od pięciu dekad, zapowiedział dwie specjalne premiery płytowe. Fani mogą wypatrywać rocznicowego boxu z kolorowymi winylami obejmującego albumy wydane w latach 1980–1992. Czyli dokładnie tym samym okresie, który zespół świętuje obecnie na trwającej trasie koncertowej Run For Your Lives. Premierę wspomnianego boxu zaplanowano na 11 grudnia 2026 roku. 

Każdy z dziewięciu krążków wchodzących w skład zestawu otrzymał unikalny kolor winyla oraz remastering z 2015 roku. Całość, co istotne, zostanie zapakowana w kolekcjonerskie pudełko ze specjalnie zaprojektowaną oprawą graficzną.

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Kolorystyka płyt w boxie 50th Anniversary Studio Album Collection, Part One: 1980-1992 prezentuje się następująco:

  • Iron Maiden – czerwono-złoty winyl
  • Killers – czerwony winyl
  • The Number of The Beast – srebrny winyl
  • Piece of Mind – żółty winyl
  • Powerslave – złoty winyl
  • Somewhere in Time – ciemnoczerwony winyl (oxblood)
  • Seventh Son of a Seventh Son – biały winyl
  • No Prayer for the Dying – oliwkowy winyl
  • Fear of the Dark (2 LP) – niebieski oraz żółty winyl

Odbędzie się również osobna premiera jubileuszowego wydania albumu Somewhere in Time na winylu w kolorze ciemnoczerwonym. Krążek z okazji 40-lecia zadebiutuje na rynku nieco wcześniej, 4 grudnia 2026. 

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Iron Maiden w końcu w Rock and Roll Hall of Fame

W tym roku grupa Iron Maiden w końcu zostanie wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. Czekała na to ponad dwie dekady. Oprócz nich, w tym roku do "Salonu Sław" dołączą także: Phil Collins, Billy Idol, Oasis, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross oraz Wu-Tang Clan. Przypomnijmy, że uroczysta gala odbędzie się 14 listopada 2026 w Los Angeles. Nie wezmą w niej udziału jednak muzycy Iron Maiden, ponieważ będą wówczas w trakcie trasy koncertowej Run for Your Lives

Oto ciekawostki o albumie Fear of the Dark od Iron Maiden: 

Iron Maiden
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