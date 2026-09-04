Formacja Iron Maiden świętuje wielkie jubileusze! W drodze m.in. wyjątkowy box winylowy

Brytyjska formacja Iron Maiden, która na rynku jest obecna już od pięciu dekad, zapowiedział dwie specjalne premiery płytowe. Fani mogą wypatrywać rocznicowego boxu z kolorowymi winylami obejmującego albumy wydane w latach 1980–1992. Czyli dokładnie tym samym okresie, który zespół świętuje obecnie na trwającej trasie koncertowej Run For Your Lives. Premierę wspomnianego boxu zaplanowano na 11 grudnia 2026 roku.

Każdy z dziewięciu krążków wchodzących w skład zestawu otrzymał unikalny kolor winyla oraz remastering z 2015 roku. Całość, co istotne, zostanie zapakowana w kolekcjonerskie pudełko ze specjalnie zaprojektowaną oprawą graficzną.

Mija 40 lat od pierwszych koncertów Iron Maiden w Polsce. "Byli jak z innej bajki"

Kolorystyka płyt w boxie 50th Anniversary Studio Album Collection, Part One: 1980-1992 prezentuje się następująco:

Iron Maiden – czerwono-złoty winyl

Killers – czerwony winyl

The Number of The Beast – srebrny winyl

Piece of Mind – żółty winyl

Powerslave – złoty winyl

Somewhere in Time – ciemnoczerwony winyl (oxblood)

Seventh Son of a Seventh Son – biały winyl

No Prayer for the Dying – oliwkowy winyl

Fear of the Dark (2 LP) – niebieski oraz żółty winyl

Odbędzie się również osobna premiera jubileuszowego wydania albumu Somewhere in Time na winylu w kolorze ciemnoczerwonym. Krążek z okazji 40-lecia zadebiutuje na rynku nieco wcześniej, 4 grudnia 2026.

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Iron Maiden w końcu w Rock and Roll Hall of Fame

W tym roku grupa Iron Maiden w końcu zostanie wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. Czekała na to ponad dwie dekady. Oprócz nich, w tym roku do "Salonu Sław" dołączą także: Phil Collins, Billy Idol, Oasis, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross oraz Wu-Tang Clan. Przypomnijmy, że uroczysta gala odbędzie się 14 listopada 2026 w Los Angeles. Nie wezmą w niej udziału jednak muzycy Iron Maiden, ponieważ będą wówczas w trakcie trasy koncertowej Run for Your Lives.

Oto ciekawostki o albumie Fear of the Dark od Iron Maiden: