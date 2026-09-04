Scorpions odwołują WSZYSTKIE koncerty, zaplanowane na 2026 rok! Co się dzieje z zespołem?

Scorpions to przykład jednego z tych zespołów, który już co najmniej kilka razy ogłaszał koniec kariery i zapowiadał zejście ze sceny - podczas gdy od lat grupa nie zwalnia tempa.

Niemiecka ikona metalu wciąż bardzo dużo koncertuje, do tego w 2022 roku powróciła z nowym materiałem - świetnie przyjętym przez rynek, a w szczególności przez fanów i fanki - krążkiem Rock Believer. Jakby tego wszystkiego było mało, nie jest tajemnicą, że wielkimi krokami zbliża się premiera oficjalnej, filmowej biografii zespołu. Nieoczekiwanie jednak z obozu formacji napłynęły bardzo niepokojące informacje...

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Scorpions nie będą grać w 2026 roku! Dlaczego odwołano wszystkie koncerty zespołu?

Grupa aktywnie działała także w 2026 roku - zdążyła nawet zagrać dwa koncerty w Polsce. Przypominamy, że Scorpions wystąpili w lipcu w Gliwicach i Łodzi, gdzie doszło do wyjątkowego spotkania z gronem fanów.

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Nieoczekiwanie nieco ponad miesiąc po tych pokazach grupa wydała zaskakujące oświadczenie. W czwartek 3 września na oficjalnych kontach zespołu w mediach społecznościowych pojawił się wpis, w którym informuje on, że jest zmuszony odwołać wszystkie pozostałe na ten rok koncerty! Mowa o pokazach, które miały mieć miejsce w Meksyku i w ramach rezydencji w Las Vegas. Jako powód takiego stanu rzeczy podano "nieprzewidziane okoliczności".

Scorpions zapewnia jednak, że szykuje się do wielkiego powrotu do grania - także w Europie, o czym mamy się dowiedzieć już bardzo niedługo - w nadchodzącym 2027 roku. Formacja dodaje także, że odwołane tegoroczne koncerty dojdą do skutku w przyszłym roku, a wszystkie zakupione na nie bilety zachowają ważność. Nowe daty mają zostać podane do wiadomości publicznej "wkrótce".

Najlepsze albumy Scorpions. Z tymi krążkami warto zapoznać się w pierwszej kolejności: