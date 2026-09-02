Joe Satriani był w przeszłości nauczycielem Kirka Hammetta. Wirtuoz gitary opowiedział o tym szerzej

Gdy na przełomie 1987 i 1988 roku muzycy Metalliki pracowali intensywnie nad zawartością albumu ...and Justice for All, gitarzysta Kirk Hammett wciąż pobierał lekcje u Joe Satrianiego. Przypomnijmy, że rozpoczął je jeszcze przed dołączeniem do grupy. Był wówczas członkiem formacji Exodus.

Nauka trwała z przerwami niemal 5 lat. Zintensyfikowała się, gdy gitarzysta oficjalnie znalazł się w składzie Metalliki. To nastąpiło w 1983. Ostatnio Satriani wrócił wspomnieniami do współpracy z Hammettem. Wirtuoz gitary zdradził, że muzyk często przynosił na zajęcia taśmy z surowym materiałem Metalliki, by skonsultować pomysły na solówki.

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Przynosił na lekcje te progresje, nad którymi pracowali. To były najdziwniejsze rzeczy pod słońcem! Oto zespół, który wyprzedzał swoją epokę, a Kirk pytał mnie: "Co według ciebie powinienem tu zagrać?" – powiedział Satriani w rozmowie z Guitar World.

Satriani nie narzucał Hammettowi konkretnych rozwiązań. Ale dzięki znajomości teorii podsuwał mu niesztampowe wskazówki, z których muzyk chętnie korzystał.

Warto wspomnieć, że Hammett był ostatnim uczniem w karierze pedagogicznej Satrianiego. Gitarzysta współpracował także m.in. z Alexem Skolnickiem z Testamentu czy Larrym LaLondem z Primus.

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Metallica szykuje się obecnie do rezydencji w nowoczesnej hali, która mieści się w Las Vegas. Nadchodzące koncerty grupy będą odbywać się w formule "No Repeat Weekend", która została zapoczątkowana w 2023 na trasie promującej krążek 72 Seasons. Oznacza to, że każdy z dwóch weekendowych występów będzie posiadał unikalną setlistę. Łącznie zaplanowano 24 występy, między październikiem 2026 a marcem 2027.

– Możliwość zrobienia czegoś takiego tutaj jest po prostu niesamowicie ekscytująca – powiedział Lars Ulrich, perkusista Metalliki, na antenie radia SiriusXM.

Oto ciekawostki o albumie ...and Justice for All od Metalliki: