"Przedstawienie musi trwać". Formacja Accept już myśli o kolejnym studyjnym albumie

W 2024 roku niemiecka grupa Accept wypuściła w świat siedemnasty studyjny album zatytułowany Humanoid. Formacja, co istotne, nie zamierza się zatrzymywać. Gitarzysta Wolf Hoffmann zdradził w najnowszym wywiadzie, że zespół zaczął już myśleć o kolejnej płycie.

Metal to najbardziej inteligentny gatunek muzyczny. To wszystko można wyczytać z badań

W przyszłym roku lub, gdy tylko będzie to możliwe, wejdziemy do studia, aby nagrać nowy album studyjny. Na pewno to zrobimy. Nie chcę niczego obiecywać w kwestii konkretnych terminów, ale stanie się to raczej wcześniej niż później. Przedstawienie musi trwać. Dopóki czerpiemy z tego radość i dopóki dopisuje nam zdrowie, na pewno do tego dojdzie – powiedział muzyk w programie Loud & Clear With Belgian Jasper.

Accept zapowiedział wyjątkowy album z okazji 50-lecia. Grupa zagra także w Polsce

Zespół Accept obchodzi w tym roku 50-lecie swojej działalności! Aby uczcić ten wyjątkowy jubileusz, muzycy przygotowali niezwykły album Teutonic Titans 1976–2026, na którym największe klasyki zespołu wykonują największe gwiazdy światowej sceny. Na liście gości znaleźli się m.in. Rob Halford (wokalista Judas Priest), Kirk Hammett (gitarzysta Metalliki), Phil Anselmo (wokalista Pantery), Matthias Jabbs (gitarzysta Scorpions) czy Tobias Forge (wokalista Ghost).

Premierę całości zaplanowano na 4 września 2026. Płyta zostanie wydana przez wytwórnię Napalm Records.

Niemiecki zespół jakiś czas temu ogłosił szczegóły europejskiej trasy koncertowej z okazji świętowania 50-lecia. Muzycy dotrą m.in. do Polski. Wystąpią 9 grudnia 2026 w PreZero Arenie w Gliwicach. Na scenie pojawią się także dwie inne kapele: Dynazty oraz Tailgunner. Organizatorem koncertu jest Knock Out Productions.

Oto najlepsze metalowe albumy z lat 80. według sztucznej inteligencji [TOP10]: