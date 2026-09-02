Legendarny utwór Limp Bizkit z miliardem odtworzeń! To kolejny sukces amerykańskiego zespołu

Choć od premiery ich największych hitów minęły już ponad dwie dekady, amerykańska formacja Limp Bizkit, dowodzona przez wokalistę Freda Dursta, przeżywa właśnie absolutny renesans swojej popularności. Można to zaobserwować chociażby w serwisach streamingowych.

Zespół może pochwalić się kolejnym utworem, który dołączył do tzw. Billions Club na Spotify. Chodzi o listę, na której znajdują się kompozycje odtworzone na tej platformie przez użytkowników już ponad miliard razy.

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W tym elitarnym gronie, które liczy już ponad 1300 utworów, od niedawna znajduje się Rollin' (Air Raid Vehicle) z kultowego krążka Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water z 2000 roku.

Singiel ten błyskawicznie podbił stacje radiowe, a wideoklip był chętnie puszczany w telewizji. Co ciekawe, na tym samym krążku znalazła się też alternatywna, mocno rapowa wersja numeru zatytułowana Rollin' (Urban Assault Vehicle) z gościnnym udziałem DMX-a, Method Mana oraz Redmana.

Rollin' to drugi utwór Limp Bizkit, który przebił magiczną barierę na Spotify. Wcześniej dokonał tego Break Stuff. Na kolejny tego typu sukces amerykański zespół będzie musiał teraz trochę poczekać. Na ten moment najbliżej celu miliarda odtworzeń jest Take a Look Around z 691 mln.

Co z nowym albumem od Limp Bizkit? "Mamy trochę amunicji do wykorzystania"

Gitarzysta Wes Borland oficjalnie potwierdził, że muzycy Limp Bizkit pracują nad kolejnym albumem.

– Mieliśmy już kilka sesji twórczych i mamy sporo gotowych partii, które możemy wykorzystać w nowych piosenkach. Fred i ja słuchaliśmy niedawno kilku riffów oraz innych nagrań z zeszłorocznych sesji i mówiliśmy tylko: "Ooo, zapomniałem o tym! I o tym również". Mamy więc trochę amunicji do wykorzystania – powiedział Borland w rozmowie z Gear4Music.

Na ten moment dyskografię LB zamyka krążek Still Sucks z października 2021.

Oto ciekawostki o albumie Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water od Limp Bizkit: