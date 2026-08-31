Paweł Paczul w “Mellinie” w Esce ROCK!

Gościem najnowszej "Melliny" jest dziennikarz sportowy Paweł Paczul, który coraz częściej zajmuje się też wyjaśnianiem zjawisk w Internecie. Przez to podpadł już kilku osobom.

Paczul wyjaśnia w talk show, kim są Kuba Midel, Anna Głowacz i Cyprian Majcher i dlaczego nie z każdym warto rozmawiać. Jak mówi, Krzysztof Stanowski ma świetne pióro, a on sam przyznaje, że był pod jego wrażeniem. "Czesław Michniewicz nigdy ze mną na mieście nie był" - mówił Paczul. To po tym jak, jedna z rozmów byłego trenera reprezentacji z gościem Marcina Mellera, rozpaliła Internet. Paweł Paczul wyjaśnia też Lecha Poznań i ekstraklasę.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.