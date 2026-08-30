W tym roku minie 50 lat od premiery "07 zgłoś się". Przekonaj się w quizie, czy pamiętasz najsłynniejsze sprawy porucznika Borewicza!

Pod koniec lat 70. w polskiej telewizji pojawiła się postać, która dziś cieszy się statusem legendarnej. Mowa oczywiście o Poruczniku Sławomirze Borewiczu, głównym bohaterze serialu kryminalnego "07 zgłoś się". Produkcja określana jest jako kultowa i przyciągała przed ekrany widzów, z przerwami, przez trzynaście lat. Jak dobrze ją pamiętasz? Przekonaj się!

Autor: TVP/ Materiały prasowe W serialu kryminalnym "07 zgłoś się" nie brakuje trójmiejskich akcentów. W odcinkach możemy zobaczyć sopocki Grand Hotel, klif w Orłowie, molo w Sopocie i Gdyni oraz gdańską stocznię.