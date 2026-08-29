To tekst z "Rodzinki.pl" czy z "Rancza"? Tylko największy fan polskich seriali poradzi sobie w quizie!

Dwa uwielbiane polskie seriale

Okazuje się, że przełom lat 2000. i 2010. jest z wielu względów istotny, jeśli chodzi o polskie produkcje serialowe. To w tym czasie właśnie na antenie Telewizji Polskiej zadebiutowało Ranczo. Historia, opowiadająca o losach mieszkańców gminy Wilkowyje niemal natychmiastowo zaczęła cieszyć się ogromną popularnością - pierwszy sezon produkcji osiągał oglądalność na poziomie prawie pięciu milionów, a liczba ta rosła z sezonu na sezon. Pięć lat po premierze pierwszego odcinka Rancza na antenie TVP2 zadebiutowała kolejna komediowa produkcja - mowa o Rodzince.pl, którą oparto na francuskim formacie Les Parent. Emitowany w piątkowe wieczory serial również szybko podbił serca widzów i widzek, ciesząc się oglądalnością na poziomie dobrych ponad trzech milionów co tydzień.

Co ciekawe, obie te produkcje powróciły na ekrany telewizorów. Za nami już dwa sezony premierowej Rodzinki.pl, a przed nami jeszcze emisja sześciu ostatnich odcinków serialu Ranczo: Zemsta Wiedźm.

Ranczo. Ostatnia scena już nagrana! Reżyser ogłosił koniec zdjęć

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Obie produkcje o charakterze komediowym - obie z charakterystycznymi, zapadającymi w pamięć tekstami.

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