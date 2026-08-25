Quiz z "Samych Swoich", "Nie ma mocnych" i "Kochaj albo rzuć". Czy wiesz, w którym filmie pojawił się dany aktor?

Jeszcze do naprawdę niedawna w skład serii, którą rozpoczął w 1967 roku tytuł Sami Swoi, wchodziły trzy produkcje: także Nie ma mocnych z maja 1974 roku oraz Kochaj albo rzuć, który miał swoją premierę w polskich kinach w czerwcu trzy lata później. Filmy te tworzyły tzw. "trylogię zabużańską" i skupiały się na wieloletnich losach rodzin Kargulów i Pawlaków, na czele której stali Kazimierz Pawlak - w tej roli Wacław Kowalski oraz Władysław Kargul, którego brawurowo odgrywał przez wszystkie te lata Władysław Hańcza. W 2023 roku stało się jednak jasne, że trylogia przekształci się w tzw. tetralogię, gdy rozpoczęły się zdjęcia do produkcji Sami Swoi. Początek, mającej pokazać nam to, co działo się u Kargulów i Pawlaków w czasach tuż przed i już w trakcie II wojny światowej. W tym przypadku za kamerą obrazu stanął Artur Żmijewski, a jego scenariusz napisał autorów skryptów trzech poprzednich odsłon, czyli Andrzej Mularczyk. Jest to równocześnie ostatni scenariusz, napisany przez artystę - Andrzej Mularczyk zmarł 21 czerwca 2024 roku w wieku 94 lat - cztery miesiące po tym, jak film Sami Swoi. Początek miał swoją premierę kinową.

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