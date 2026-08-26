35 lat "Ten" zespołu Pearl Jam! Sprawdź 5 faktów o kultowym krążku | Jak dziś rockuje?

Na jesieni 1990 roku ostatecznie uformował się zespół Pearl Jam, który bardzo szybko podpisał kontrakt z wytwórnią Epic Records. Grupa, wtedy jeszcze pod inną nazwą, weszła do studia w marcu 1991 roku i rozpoczęła pracę nad swoim debiutem. Sesje nagraniowe przebiegały bardzo szybko i zakończyły się w przeciągu miesiąca, głównie dlatego, że większość numerów, jako dema, powstała jeszcze przed podpisaniem kontraktu. Chwilę później z zespołu odszedł perkusista, Dave Krusen, który w tym czasie zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i problemami osobistymi. W czerwcu pozostali muzycy spotkali się na ostateczne miksy i dogrywki - w ten sposób McCready dokończył solo w Alive i dopracował intro w Black.

Pearl Jam - ciekawostki o albumie “Ten | Jak dziś rockuje?

Debiut wszech czasów?

Album został oficjalnie wydany 27 sierpnia 1991 roku i zyskał w większości bardzo pozytywne opinie krytyków muzycznych, którzy zwracali uwagę przede wszystkim na hipnotyzujący wokal Veddera i mocne teksty jego autorstwa, wciągające partie gitarowe oraz mocne bas i perskusję. Pojawiło się też kilka mniej entuzjastycznych recenzji, wszystkie one jednak z biegiem lat uległy zmianie, a Ten określa się dziś jako jeden z najlepszych debiutów w historii. Co ciekawe, fanem albumu nie był… Kurt Cobain, który twierdził, że zespół się sprzedał.

Początkowo sprzedaż albumu była słaba, aż do roku 1992 roku, kiedy to jako singiel wydany został utwór Jeremy, któremu towarzyszył budzący kontrowersje teledysk. Płyta dotarła ostatecznie do drugiego miejsca na liście Billboard 200 i uznawana jest za jeden z najlepiej sprzedających się albumów w historii Stanów Zjednoczonych. Po wydaniu Ten grupa stała się jedną z kluczowych dla ruchu grunge i przyczyniła się do jego wejścia do mainstreamu.

Co skrywa "Ten"?

Za procesem powstania, wydania i promocji albumu kryje się sporo ciekawostek. Sprawdź w naszej galerii:

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