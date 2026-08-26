Bruce Dickinson wspierał Dave'a Mustaine'a podczas walki z rakiem. Jaką radę frontman Iron Maiden dał koledze po fachu?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-08-26 12:34

Choroby nowotworowe to kolosalny problem naszych czasów. Zdaje się, że każda osoba zna kogoś, kto przeszedł raka. O walce z nowotworami odważnie mówią także największe ikony świata muzyki, jak Dave Mustaine czy Bruce Dickinson. Okazuje się, że frontman Iron Maiden wspierał swojego kolegę po fachu, gdy ten otrzymał diagnozę.

Bruce Dickinson wspierał Dave'a Mustaine'a podczas walki z rakiem. Jaką radę frontman Iron Maiden dał koledze po fachu?
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Po wydaniu w 2016 roku albumu Dystopia zespół Megadeth skupił się na jego intensywnej promocji na koncertach i wszedł do studia dopiero trzy lata później. Gdy fani i fanki oczekiwali nowych dźwięków, w obozie formacji zaczęły się dziać zaskakujące rzeczy, z odwoływanymi występami na czele.

W końcu okazało się, że powodem całej sytuacji są problemy zdrowotne frontmana Megadeth, Dave'a Mustaine'a. Sam zainteresowany opublikował w końcu oficjalne oświadczenie, w którym potwierdził, że zdiagnozowano u niego nowotwór gardła. Muzyk poddał się leczeniu i ostatecznie w styczniu 2020 roku ogłosił, że jest w remisji. Choroba i przeżycia z nią związane stały się jedną z inspiracji dla albumu The Sick, the Dying... and the Dead! z 2022 roku.

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Dave Mustaine o wsparciu Bruce'a Dickinsona podczas choroby nowotworowej

Muzyk powrócił do czasów swojej choroby teraz w wywiadzie dla magazynu "Metal Hammer", udzielonego przy okazji zbliżającej się premiery książki In My Darkest Hour, w której Mustaine po raz pierwszy szerzej opisze wydarzenia sprzed ponad 6 lat.

W rozmowie Dave zdradził, że jedną z osób, od których otrzymał bardzo duże wsparcie po diagnozie był Bruce Dickinson. Przypominamy, że frontman Iron Maiden w 2015 zmagał się z rakiem języka. Jak mówi Mustaine, kolega po fachu skontaktował się z nim i udzielił mu kilku naprawdę przydatnych rad. "Rudy" opowiada, że czymś szczególnie dającego mu nadzieję były rozmowy z osobą, która jeszcze nie tak dawno temu znalazła się w bardzo podobnej sytuacji. Jak zdradził Dave, jedną z kluczowych rad Bruce'a było, aby w momencie tak poważnej choroby otaczać się dobrymi, pozytywnie nastawionymi ludźmi:

Jest ogromna różnica między kimś, kto mówi: „Myślę o tobie i modlę się za ciebie”, a kimś, kto szczegółowo opisuje swoje leczenie i opowiada o jego efektach. Potrzebowałem nadziei i on mi ją dał. Rada Bruce'a? Prosta, ale skuteczna mantra: "Otaczaj się dobrymi ludźmi… upewnij się, że spędzasz czas z ludźmi, którzy są optymistyczni i pozytywnie nastawieni" - powiedział Dave Mustaine w wywiadzie dla "Metal Hammera".

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