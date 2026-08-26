Morze kwiatów i łez pod domem Dolly Parton. Fani żegnają legendę

Kwiaty, odręczne wiadomości oraz zasmuceni sympatycy szczelnie wypełniają przestrzeń wokół posiadłości wokalistki przy 12th Avenue South w Nashville. Identyczne sceny mają miejsce w Los Angeles przy słynnej gwieździe w Alei Sław, gdzie wielbiciele wspólnie opłakują odejście ikony muzyki. Ludzie przynoszą pamiątkowe przedmioty i zostawiają liczne bukiety tuż przed bramą rezydencji zmarłej artystki. Szokująca wiadomość wywołała ogromne poruszenie, a łzy zgromadzonych osób doskonale obrazują ogromny wpływ wokalistki na życie milionów słuchaczy na całym świecie.

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Przyczyny śmierci Dolly Parton. Rzecznik ujawnia oświadczenie dla CNN

Zaskakujące doniesienia obiegły przestrzeń medialną 25 sierpnia i natychmiast wywołały powszechne niedowierzanie. Piosenkarka do samego końca angażowała się w nowe projekty muzyczne oraz tworzenie broadwayowskiego musicalu, chociaż od dłuższego czasu spekulowano o jej słabszej kondycji. Pełnomocnik gwiazdy w oficjalnym oświadczeniu dla CNN przekazał, że Dolly Parton zmarła 25 sierpnia 2026 roku w wieku 80 lat. Ujawniono, że legendarna artystka od dłuższego czasu zmagała się z nowotworem. Kobieta trafiła do specjalistycznej placówki medycznej już 21 sierpnia i to właśnie tam spędziła swoje ostatnie dni, a jej organizm był dodatkowo wycieńczony przez poważne dolegliwości nerek.

Twórczość i charytatywna działalność Dolly Parton

Ogromna skala rozpaczy miłośników muzyki na całej kuli ziemskiej ma solidne uzasadnienie w dorobku artystycznym zmarłej. Amerykańska piosenkarka funkcjonowała w branży przez kilkadziesiąt lat i w tym czasie wypuściła na rynek ponad 50 albumów studyjnych. Stworzyła i osobiście wykonywała kultowe wręcz przeboje, wśród których najjaśniej błyszczą utwory „Jolene” oraz „I Will Always Love You”. Piosenkarka aktywnie zarządzała fundacją odpowiedzialną za darmowe przekazanie dzieciom ponad 300 milionów książek, a także dofinansowała badania nad szczepionką przeciw COVID-19 kwotą miliona dolarów. Dodatkowo mało znany jest fakt jej zaangażowania w produkcję popularnego serialu „Buffy: Postrach wampirów”. Stanowiła również wielkie źródło inspiracji dla swojej chrześnicy Miley Cyrus, a także takich gwiazd jak Taylor Swift czy Beyonce.

Donald Trump żegna Dolly Parton. Amerykańskie flagi opuszczone do połowy masztu

Znaczenie wokalistki dostrzeżono także na najwyższych szczeblach władzy państwowej. Donald Trump zdecydował o obniżeniu wszystkich amerykańskich flag do połowy masztu na terenie całego kraju przez równy tydzień. Polityk opublikował również specjalny komunikat, w którym zdecydował się wyraźnie podkreślić niepowtarzalny charakter legendarnej artystki.

- Dolly Parton, jedna z najwspanialszych piosenkarek country, właśnie odeszła. To prawdziwa strata dla milionów ludzi. Nigdy nie było kogoś takiego, jak ona i nigdy nie będzie (...) Spoczywaj w pokoju, Dolly. Świat cię kocha - napisał.

Powyższy cytat znakomicie odzwierciedla emocje milionów sympatyków. Ludzie ci nieustannie gromadzą się w miejscach pamięci, próbując po raz ostatni pożegnać absolutną królową muzyki country.