"Grunge wyrządził nam spore szkody". Wokalista Flotsam and Jetsam nie ma żadnych wątpliwości

Grupa Flotsam and Jetsam, pionierzy thrash metalu z Arizony, nie zwalnia tempa. Pod koniec sierpnia 2026 roku ukaże się na rynku trzynasty krążek formacji zatytułowany Rats In The Temple. Nadchodzący materiał był głównym tematem rozmowy z wokalistą Erikiem "A.K." Knutsonem. Był on gościem w audycji The David Ellefson Show, którą prowadzi były basista Megadeth i Joshua Toomey.

Frontman opowiedział jednak nie tylko o Rats In The Temple, ale także wspominał erę grunge’u. Był to w końcu okres bardzo trudny dla metalowych zespołów.

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Mam wrażenie, że cała era grunge'u naprawdę wyrządziła nam spore szkody, jeśli chodzi o pisanie numerów, kierunek, w którym chcemy iść, i muzykę, jaką powinniśmy grać. Byliśmy wówczas w dużej wytwórni MCA i to był dziwny czas. Nie wiedzieliśmy, co robić, dokąd zmierzać ani w jakim kierunku podążać. Tak naprawdę powinniśmy byli trzymać się swoich korzeni. Próbowaliśmy jednak pójść w nieco bardziej komercyjną stronę. Niezupełnie celowo, ale wstawialiśmy więcej chwytliwych elementów. Wydaliśmy w MCA trzy płyty, co do których mam odczucie, że nie do końca reprezentowały nas, mimo że je uwielbiam. Kawałki są niesamowite, ale momentami miało się wrażenie, że to nie to – powiedział wokalista Flotsam and Jetsam.

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Na wspomnianej płycie Rats In The Temple znajdzie się 13 premierowych kompozycji. – Ten album to prawdziwa bestia. Bez dwóch zdań jest to nasze najlepsze dokonanie do tej pory! Zróbcie sobie przysługę. Zgaście światła, weźcie coś do picia, załóżcie słuchawki i rozkręćcie to na maksa. Nie pożałujecie! – powiedział, cytowany w informacji prasowej, wokalista Flotsam and Jetsam. Całość promuje utwór tytułowy.

Przypomnijmy, że obecnie w składzie grupy, oprócz Knutsona, znajdują się także: gitarzyści Michael Gilbert i Steve Conley, basista William Bodily oraz perkusista Ken Mary.

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