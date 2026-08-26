To jeden z najlepszych występów ery grunge'u? Ostatni występ Nirvany w Wielkiej Brytanii zapisał się w historii!

Gdy 10 września 1991 roku do stacji radiowych trafił utwór Smells Like Teen Spirit Nirvany, stało się jasne, że w muzyce rozpoczął się zupełnie nowy rozdział. Brudny, chaotyczny, nawiązujący do tradycji punka, ale nie odbiegający wcale tak daleko od brzmienia metalu numer, ze względu na swój tekst i kultowy już teledysk, szybko okrzyknięty został "hymnem pokolenia X". Numer ten zapowiedział jednak większy projekt - drugi album studyjny grupy, na czele której stał Kurt Cobain, czyli Nevermind. Wydawnictwo zachwyciło krytyków, ale osiągnęło też kolosalny sukces komercyjny, podbijając listy przebojów na całym świecie.

Do głównego nurtu przedostało się nowej jakości gitarowe brzmienie, tak różne od opartego na hedonistycznym stylu życia hard rocka. Grunge'owi nie obce były tematy społeczne, najbardziej w tamtych czasach aktualne: prawa kobiet, mniejszości rasowych, seksualnych czy etnicznych, a także kwestia zdrowia psychicznego młodych ludzi, poczucia samotności i wyobcowania. Nirvana, a szczególnie jej frontman, znaleźli się w centrum zainteresowania mediów, co nie było im jednak na rękę.

Nirvana - co skrywa album "Nevermind"?

"Największy zespół rockowy na świecie"

Grupa intensywnie promowała projekt na trasie koncertowej, była jednak zbyt zmęczona, by kontynuować to na tak dużą skalę w 1992 roku. Zdecydowano się wtedy na ogłoszenie tylko kilku dat, wychodząc poza teren rodzimych Stanów Zjednoczonych. Działo się to w obliczu pojawiających się wciąż w mediach plotek o możliwym rozpadzie Nirvany ze względu na spory, dotyczące tantiem za autorstwo kawałków z Nevermind, a także w wyniku rzekomo pogarszającego się stanu zdrowia Kurta - już wtedy głośno było o jego problemach z używkami.

Jednym z ogłoszonych pokazów był set Nirvany na festiwalu Reading w Wielkiej Brytanii. Grupa miała okazję występować na nim już rok wcześniej, była wtedy jednak jeszcze przed wydaniem przełomowej płyty, teraz natomiast sytuacja była inna. Nirvana była nazywana "największym zespołem rockowym na świecie". Mimo tego, że od premiery Nevermind nie minęło dużo czasu, to fani i fanki już czekali na nową muzykę - jednym słowem atmosfera wokół formacji była naprawdę gorąca - a ta postanowiła to wykorzystać właśnie w ramach występu na Reading.

Ostatni raz Nirvany w Wielkiej Brytanii

Grupa pojawiła się na miejscu, a wszyscy... byli w szoku. W kuluarach było głośno od plotek, jakoby Nirvana już właściwie nie istniała, a jej występ na festiwalu był na dobrą sprawę nieaktualny. Na terenie imprezy zebrał się jednak ogromny, liczący od 50 do nawet 60 tysięcy ludzi tłum, który za chwilę miał doświadczyć wielkiego, rockowego show, który do dziś wskazywany jest jako jeden z najbardziej pamiętnych w historii.

Kurt wjechał na scenę, a właściwie, to został na nią wepchnięty na... wózku inwalidzkim przez dziennikarza Everetta True! Do tego ubrany był w szpitalną sukienkę i blond perukę i wykonywał ruchy, które miały sugerować, że nie jest w najlepszej formie fizycznej, by w końcu stanąć pewnie na nogach, chwycić za gitarę i ryknąć do mikrofonu pierwsze frazy otwierającego cały set Drain You. W dalszej części pokazu publika usłyszała m.in. Sliver, Come as You Are, Lithium, Smells Like Teen Spirit czy na tamten czas nowość - All Apologies, które Kurt poprzedził słowami: "Ta piosenka jest poświęcona mojej 12-dniowej córce i mojej żonie. Myśli, że wszyscy jej nienawidzą" i poprosił, by wszyscy krzyczeli za nim "Courtney, kochamy Cię!". W ramach występu Nirvana zagrała osiemnaście kawałków i aż siedem utworów na bis!

Świat był zachwycony pełnym energii występem, który dowodził tego, w jak świetnym miejscu swojej kariery jest zespół, tym bardziej, że stało się jasne, że nowy, niezapowiedziany jeszcze wtedy album jest w drodze! Grupa zagrała na Reading trzy premierowe numery: poza wspomnianym wyżej All Apologies także Dumb i tourette's. Koncert Nirvany, jak się okazało był jej ostatnim na terenie Wielkiej Brytanii. Został on oczywiście nagrany przez fanów i przez dłuższy czas krążył w podziemiu - dopiero w 2009 roku występ został wydany na CD i DVD jako Live at Reading.

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