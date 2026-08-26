Znasz tylko "Wielką Czwórkę" grunge'u? Odkryj inne zespoły, które zmieniły historię gatunku

Grunge jako gatunek muzyczny pojawił się w połowie lat 80-tych. Po raz pierwszy w odniesieniu do muzycznej sceny Seattle użył jej Bruce'a Pavitta, współzałożyciel wytwórni Sup Pop, który tym właśnie słowem określił drugą EP-kę grupy Green River. Sub Pop okazało się być miejscem, które zaczęło skupiać wokół siebie wykonawców rocka alternatywnego z terenów Seattle, których brzmienie znacznie różniło się od wciąż wtedy popularnego punku - było bardziej mroczne, powolne, depresyjne, muliste, ale przy tym melodyjne i dźwięczne. Uwagę zwracały także teksty, które wyrażały takie uczucia jak niepokój, udręka, społeczne wyobcowanie, nazywano je także autentycznymi.

Grunge’owe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Nie tylko "Wielka Czwórka"

Grunge trafił do głównego nurtu na początku lat 90., gdy zespoły Soundgarden, Alice in Chains, Nirvana i Pearl Jam, dziś określane jako tzw, "Wielka Czwórka Grunge'u", podpisały kontrakty płytowe z dużymi wytwórniami. Przełomowy okazał się być rok 1991, kiedy to swoją premierę miał numer Smells Like Teen Spirit Nirvany, który zapowiedział jej drugi album studyjny, zatytułowany Nevermind. To ten okres czasu uznaje się za moment, gdy grunge wkroczył do mainstreamu. Warto jednak pamiętać, że muzyka grunge to nie tylko tzw. Wielka Czwórka - bez jakich innych kapel historia tego gatunku wyglądałaby dziś zupełnie inaczej? Sprawdź naszą galerię: