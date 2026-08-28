"Zmienili całe oblicze rocka". Wokalista znany z formacji Ratt na temat Van Halen

Van Halen to amerykański zespół rockowy utworzony w 1972 roku w Pasadenie w Kalifornii. Uznawany jest za jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych formacji w historii hard rocka. Nie da się ukryć, że grupa zrewolucjonizowała brzmienie muzyki gitarowej na przełomie lat 70. i 80., wyznaczając nowe standardy na rynku.

Pojawienie się Van Halen wywołało trzęsienie ziemi na amerykańskiej scenie rockowej. Unikalne brzmienie gitary Eddiego Van Halena, niesamowita sekcja rytmiczna oraz sceniczna charyzma Davida Lee Rotha zdefiniowały nową erę. Z tym zdecydowanie zgadza się Stephen Pearcy, wokalista najbardziej znany z formacji Ratt, która stała się jednym z filarów sceny glam metalowej w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Gitarzyści i gitarzystki wszech czasów według "Rolling Stone"

Zmienili całe oblicze rocka. Poważnie. Widzisz ich na żywo, słyszysz to brzmienie i myślisz: "Ja ciebie kręcę". A potem każdy gitarzysta zaczął namiętnie pukać w gryf. Eddie po prostu zmienił świat gitarzystów. To było coś szalonego. Patrzyłeś na niego i zachodziłeś w głowę: "Jak, do cholery, ten gość to robi?" – powiedział Pearcy w podcaście The Mighty VH.

Szał na punkcie Van Halen sprawił, że poprzeczka na rynku została drastycznie podniesiona. Muzycy wyznaczyli po prostu nowe zasady gry dla innych grup. – Dave miał wizerunek, gadkę i głos. To sprawiało, że większość wokalistów, zwłaszcza ci, którzy mieli blond włosy i próbowali go naśladować, musiała po prostu wznieść się na wyższy poziom – dodał Pearcy.

Steve Lukather (Toto) wprost o albumie z niewydanymi utworami Van Halen. "To nie są jakieś tanie odrzuty"

Perkusista Alex Van Halen, jakiś czas temu w podcaście Metal Sticks, ogłosił, że szykuje nowe wydawnictwo. Chodzi o wypuszczenie w świat niepublikowanych dotąd utworów, które muzyk nagrał ze swoim bratem Eddiem przed jego śmiercią (gitarzysta zmarł w 2020 w wieku 65 lat).

Przy tym projekcie muzyk współpracuje z gitarzystą Steve'em Lukatherem, który był bliskim przyjacielem Eddiego Van Halena. – Mówię Wam, to nie są jakieś tanie odrzuty. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem te numery, złapałem się za głowę i zapytałem Alexa: "Jak mogliście, do cholery, tego wcześniej nie wydać?!". Odpowiedział, że po prostu nikt nie potrafił wtedy napisać do tych numerów odpowiednich linii wokalnych – powiedział Lukather w wywiadzie dla magazynu Guitar Player.

Oto ciekawostki o debiutanckim albumie Van Halen: