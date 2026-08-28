Zbigniew Hołdys nie przebiera w słowach w sprawie Skolima. Reaguje na zapowiedź występu u Karola Nawrockiego

Większość osób z pewnością kojarzy dziś Konrada Skolimowskiego, ukrywającego się pod pseudonimem Skolim. Swoje pierwsze kroki w show-biznesie stawiał ponad dziesięć lat temu jako aktor, grywając w popularnych produkcjach telewizyjnych takich jak „Na dobre i na złe”, „O mnie się nie martw” czy „Dziewczyny ze Lwowa”. Prawdziwą sławę zyskał jednak dzięki serialowi „Barwy szczęścia”, gdzie do dziś wciela się w postać Patryka Jezierskiego.

W 2017 roku artysta postanowił spróbować swoich sił w branży muzycznej, ale przełomowy okazał się dopiero rok 2022 za sprawą piosenki „Wyglądasz idealnie”. Od tego momentu kariera „Króla Latino” nabrała zawrotnego tempa, a jego występy na żywo przyciągają rzesze fanów.

SKOLIM ZAGRA U PREZYDENTA NAWROCKIEGO!

Nie każdy jednak z aprobatą patrzy na twórczość Skolima. Krytyka dotyczy przede wszystkim odważnych słów piosenek, co budzi sprzeciw zwłaszcza w kontekście tego, że jego fanami są w dużej mierze dzieci. Głośno było chociażby o jednym z występów, gdzie muzyk wykonywał swoje przeboje w otoczeniu nieletnich słuchaczy.

Zbigniew Hołdys reaguje na występ Skolima u Karola Nawrockiego

Teraz o wokaliście znów zrobiło się głośno za sprawą jego planowanego udziału w wydarzeniu Przyszłość.pl w Juracie, organizowanym pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Decyzja ta spotkała się z dezaprobatą zarówno w środowisku politycznym, jak i muzycznym, a swojego oburzenia nie krył między innymi Zbigniew Hołdys.

Muzyk i jeden z założycieli zespołu Perfect postanowił opublikować mocny komentarz w serwisie X. W swoim wpisie artysta w dosadny sposób odniósł się do warstwy tekstowej utworów Skolima:

Program campusu Nawrockiego w Juracie ma adekwatny poziom: wystąpią Skolim (co śpiewa o bzy**niu panienek na blacie), raper Kubańczyk ("Czekaj s**o, aż to j****e, będę wszędzie"), WonerS (disco polo), Lubert (z zespołu Virgin, w którym śpiewała Doda). Do tego ulubieniec Jacka Kurskiego Przemysław Babiarz, historyk Andrzej Nowak (który twierdzi, że Tusk ucieka przed Nawrockim) i właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski - napisał na "X" Zbigniew Hołdys.

Najlepsze gościnne występy Zbigniewa Hołdysa. To ikona polskiej gitary: