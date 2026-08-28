Kontrowersyjne słowa Carlosa Santany o chorobach nowotworowych. Fani nie kryją złości

Carlos Santana uznawany jest za jednego z najważniejszych gitarzystów w historii muzyki. Działalność artystyczną rozpoczął w połowie lat 60. z zespołem, nazwanym po prostu Santana. Grupa zadebiutowała w 1969 roku albumem, zatytułowanym eponimem, który ukazał się zaledwie tydzień po legendarnym festiwalu Woodstock, którego formacja była jedną z gwiazd - i na którym zrobiła wokół siebie dość spory szum.

Lata mijały, a formacja nadal zachwycała świat swoim niezwykle charakterystycznym brzmieniem, łączącym klimat gitary z latynoskimi nutami. Sam Carlos Santana wciąż nie zwalnia tempa. Choć artysta w lipcu tego roku skończył 79 lat, to wciąż wydaje nową muzykę (najnowszy album to Sentient z 2025 roku) i koncertuje. Niestety jednak, niekiedy podczas występów pozwala sobie na komentarze, które nie są zbyt dobrze przyjmowane przez opinię publiczną...

Muzyka rockowa lat 70-tych - zagranica

Carlos Santana wzbudził niesmak wypowiedzią na koncercie!

Tak właśnie rzecz się miała podczas koncertu artysty w Red Rocks w Kolorado, który miał miejsce w poniedziałek 24 sierpnia. Muzyk postanowił udzielić zebranej na miejscu publiczność zaskakującej życiowej "porady". Gitarzysta stwierdził ze sceny, że z doświadczenia wie, że istnieje bardzo prosty sposób na to, aby uniknąć zachorowania na chorobę nowotworową.

Muzyk poradził więc swoim fanom i fankom, aby Ci i te... nie trzymali w sobie żalu do innych osób. Kontynuując swoje "mądrości" gitarzysta dodał, że odpuszczanie i wybaczanie innym to najlepszy sposób na to, aby uniknąć zachorowania w przyszłości na nowotwór. Co więcej, Carlos ma mieć na to potwierdzenia u bliżej nieokreślonych lekarzy-onkologów.

Choć na nagraniach, które obiegły sieć widać osoby, które klaszczą na słowa gitarzysty, to już mniej sympatyczne głosy znaleźć można m.in. w serwisie Reddit w wątku, poświęconym tej wypowiedzi.

Doktor Santana pełną gębą?

Jeśli chcesz mieć pewność, że nigdy w życiu nie zachorujesz na raka, ważne jest, żebyś o tym pamiętał. Żale powodują raka… Dlatego ważne jest, żebyś odpuścił i wybaczył. Odpuść sobie to gó**o. Odpuść sobie, a będziesz czysty. Obiecuję ci, że będziesz czysty. Specjalista od raka powiedział, że nigdy nie spotkał nikogo, kto zachorował na raka nie mając w sobie żalu - powiedział na koncercie Carlos Santana.

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