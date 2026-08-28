Kontrowersyjne słowa Carlosa Santany o chorobach nowotworowych. Fani nie kryją złości

Carlos Santana uznawany jest za jednego z najważniejszych gitarzystów w historii muzyki. Działalność artystyczną rozpoczął w połowie lat 60. z zespołem, nazwanym po prostu Santana. Grupa zadebiutowała w 1969 roku albumem, zatytułowanym eponimem, który ukazał się zaledwie tydzień po legendarnym festiwalu Woodstock, którego formacja była jedną z gwiazd - i na którym zrobiła wokół siebie dość spory szum.
Lata mijały, a formacja nadal zachwycała świat swoim niezwykle charakterystycznym brzmieniem, łączącym klimat gitary z latynoskimi nutami. Sam Carlos Santana wciąż nie zwalnia tempa. Choć artysta w lipcu tego roku skończył 79 lat, to wciąż wydaje nową muzykę (najnowszy album to Sentient z 2025 roku) i koncertuje. Niestety jednak, niekiedy podczas występów pozwala sobie na komentarze, które nie są zbyt dobrze przyjmowane przez opinię publiczną...
Carlos Santana wzbudził niesmak wypowiedzią na koncercie!
Tak właśnie rzecz się miała podczas koncertu artysty w Red Rocks w Kolorado, który miał miejsce w poniedziałek 24 sierpnia. Muzyk postanowił udzielić zebranej na miejscu publiczność zaskakującej życiowej "porady". Gitarzysta stwierdził ze sceny, że z doświadczenia wie, że istnieje bardzo prosty sposób na to, aby uniknąć zachorowania na chorobę nowotworową.
Muzyk poradził więc swoim fanom i fankom, aby Ci i te... nie trzymali w sobie żalu do innych osób. Kontynuując swoje "mądrości" gitarzysta dodał, że odpuszczanie i wybaczanie innym to najlepszy sposób na to, aby uniknąć zachorowania w przyszłości na nowotwór. Co więcej, Carlos ma mieć na to potwierdzenia u bliżej nieokreślonych lekarzy-onkologów.
Choć na nagraniach, które obiegły sieć widać osoby, które klaszczą na słowa gitarzysty, to już mniej sympatyczne głosy znaleźć można m.in. w serwisie Reddit w wątku, poświęconym tej wypowiedzi.
Doktor Santana pełną gębą?
Jeśli chcesz mieć pewność, że nigdy w życiu nie zachorujesz na raka, ważne jest, żebyś o tym pamiętał. Żale powodują raka… Dlatego ważne jest, żebyś odpuścił i wybaczył. Odpuść sobie to gó**o. Odpuść sobie, a będziesz czysty. Obiecuję ci, że będziesz czysty. Specjalista od raka powiedział, że nigdy nie spotkał nikogo, kto zachorował na raka nie mając w sobie żalu - powiedział na koncercie Carlos Santana.