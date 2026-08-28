Najsłynniejsze teksty z serialu "07 zgłoś się" - czy je pamiętasz? Przekonaj się w quizie!

Nie da się ukryć, że współcześnie treści, szeroko pojmowane jako "kryminalne" cieszą się wyjątkowo dużą popularnością. Obecnie nadal powstaje dość dużo filmów i seriali, reprezentujących ten gatunek, jednak przodują w tym zdecydowanie podcasty, których prowadzący i prowadzące opowiadają o kulisach najbardziej szokujących spraw kryminalnych z całego świata.

W naszym kraju kryminał ma dość długą tradycję, a wyjątkowy pod tym względem jest serial, który sprawił, że dla wielu i wiele polska służba otrzymała twarz jedynego Bronisława Cieślaka. To właśnie on wcielił się w główną rolę porucznika Sławomira Borewicza w serialu 07 zgłoś się. Produkcja zadebiutowała na antenie Telewizji Polskiej pod koniec listopada 1976 roku. Serial był emitowany - z przerwami - do 1989 roku. Łącznie powstało 21 odcinków, które złożyły się na pięć sezonów. 07 zgłoś się to do dziś jeden z najbardziej lubianych i cenionych polskich seriali kryminalnych.

Jak Bronisław Cieślak został porucznikiem Borewiczem? Historia z Koprem

Pamiętasz frazy z "07 zgłoś się"?

Serial zasłynął nie tylko ze względu na fabułę, na pojawiające się tam sprawy, świetne aktorstwo czy zapadającą w pamięć muzykę. W 07 zgłoś się padają również słynne cytaty - czy je pamiętasz?

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