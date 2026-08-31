Robert Gawliński na przestrzeni lat. Tak ewoluował lider Wilków

Tak zaczynała się jego wielka kariera. Zbuntowany nastolatek odmienił polską scenę

Robert Gawliński, urodzony 31 sierpnia 1963 roku w Warszawie, od wczesnych lat przejawiał buntowniczą naturę. Wychowywany przez matkę, już jako nastolatek wyróżniał się ekstrawaganckim wizerunkiem, co dwukrotnie sprowadziło go przed sąd dla nieletnich. Swoją muzyczną podróż rozpoczął w wieku zaledwie 16 lat, dołączając do punkrockowej formacji Gniew. Zanim zdobył ogólnopolską sławę, był członkiem wielu zespołów, które kształtowały alternatywną scenę lat 80., takich jak Nieustraszeni Łowcy Wampirów, a przede wszystkim kultowe Madame, które założył w 1982 roku. Współpracował również z muzykami Republiki w zespole Opera oraz z Markiem Jackowskim. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w 1992 roku, gdy założył zespół Wilki, który na zawsze zmienił oblicze polskiego rocka.

Tym jednym hitem Robert Gawliński zarobił na piękny dom

Era Wilków i solowe triumfy. Te przeboje zna cała Polska

Lata 90. należały do Roberta Gawlińskiego i jego zespołu. Albumy takie jak "Wilki" (1992), "Przedmieścia" (1993) czy "Acousticus Rockus" (1994) przyniosły mu ogromną popularność i status gwiazdy. Po zawieszeniu działalności grupy w 1994 roku, z powodzeniem kontynuował karierę solową. Wydał wówczas cztery płyty, w tym doskonale przyjęte "Solo" i "Kwiaty jak relikwie", z których pochodzą takie hity jak "O sobie samym" czy "Trzy noce z deszczem". Gawliński udowodnił również swój talent aktorski, wcielając się w postać Edwarda Stachury w filmie "Wojaczek" z 1999 roku. Po reaktywacji Wilków w 2001 roku zespół wydał kolejne albumy, a w 2012 roku artysta dał się poznać szerszej publiczności jako trener w programie telewizyjnym "Bitwa na głosy".

Charyzmatyczny wokalista i autor tekstów. Na czym polega fenomen Roberta Gawlińskiego?

Fani pokochali Roberta Gawlińskiego nie tylko za jego muzykę, ale również za niezwykłą osobowość. Jego charakterystyczny, lekko zachrypnięty głos stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce. To jednak przede wszystkim jego poetyckie, często melancholijne i pełne metafor teksty o miłości, wolności i przemijaniu zjednały mu rzesze wiernych słuchaczy. Na scenie od zawsze emanował rockandrollową energią i charyzmą, tworząc wyjątkową więź z publicznością. Jego wizerunek outsidera i wrażliwego artysty sprawił, że stał się głosem swojego pokolenia, a jego piosenki do dziś nie straciły na aktualności.

Niezwykła metamorfoza lidera Wilków. Zmienił się nie do poznania

Przez lata Robert Gawliński przeszedł imponującą wizualną przemianę. W latach 90. jego znakiem rozpoznawczym były długie, ciemne włosy, które w połączeniu ze skórzaną kurtką i nonszalanckim stylem tworzyły ikoniczny wizerunek idola rocka. Przez dekady był wierny tej fryzurze, która stała się niemal tak samo sławna jak jego piosenki. Z biegiem lat artysta zaczął jednak eksperymentować z wyglądem. Włosy stawały się coraz krótsze, a wizerunek nabierał dojrzałości. Dziś Robert Gawliński prezentuje bardziej stonowany, elegancki styl, a jego siwiejące, krótko ścięte włosy dodają mu charyzmy. Ta zmiana doskonale pokazuje jego artystyczną ewolucję i drogę, jaką przeszedł od zbuntowanego chłopaka do dojrzałego mężczyzny i legendy polskiej muzyki.

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Wielka miłość i walka z chorobą. Prywatne życie Roberta Gawlińskiego

Życie prywatne artysty to historia miłości i siły woli. Swoją przyszłą żonę Monikę poznał w 1983 roku na koncercie zespołu Madame. Pobrali się 24 września 1987 roku, jednak ich szczęście zostało wystawione na ciężką próbę. Zaledwie trzy dni przed ślubem u muzyka zdiagnozowano nowotwór przysadki mózgowej. Mimo dramatycznej diagnozy, para nie poddała się. Po udanej operacji Gawliński wrócił do zdrowia i na scenę. Monika do dziś jest jego największym wsparciem, a także menedżerką Wilków. W 1992 roku na świat przyszli ich synowie-bliźniacy, Emanuel i Beniamin, którzy poszli w ślady ojca i dziś również są muzykami w zespole Wilki, tworząc wyjątkową, rodzinną formację.

Nowy rozdział z dala od miejskiego zgiełku. Czym dziś zajmuje się Robert Gawliński?

W ostatnich latach Robert Gawliński wraz z żoną coraz więcej czasu spędza w Grecji, gdzie para kupiła dom. To właśnie tam lider Wilków znajduje wytchnienie od intensywnego życia zawodowego i czerpie inspirację do tworzenia muzyki. Muzyk wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że grecki klimat, bliskość natury i spokojniejsze tempo życia pozwalają mu odpocząć oraz nabrać energii przed kolejnymi projektami.

Nie oznacza to jednak, że zrezygnował z kariery w Polsce. Robert Gawliński nadal koncertuje z zespołem Wilki, pracuje nad nową muzyką i regularnie spotyka się z fanami podczas tras koncertowych. Ostatni studyjny album grupy, "Wszyscy marzą o miłości", ukazał się w 2022 roku. Artysta udowadnia, że nawet po ponad trzech dekadach na scenie nie zwalnia tempa i wciąż pozostaje jedną z najważniejszych postaci polskiego rocka.